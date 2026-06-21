Akola: ‘एचएसआरपी’नंबर प्लेट बसविण्याकडे दुर्लक्ष; येत्या ३० जूनपर्यंत मुदत : आतापर्यंत केवळ ६८ हजार वाहनांवर नंबरप्लेट

अकोला: १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणीकृत सर्व वाहनांसाठी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी ) बसविणे अनिवार्य करण्यात आले असतानाही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली असतानाही आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ ६८ हजार वाहनांवर एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..मुदती संपल्यानंतर एचएसआरपी न बसविणाऱ्या वाहनधारकांविरुद्ध मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा स्पष्ट इशारा परिवहन विभागाने दिला आहे. वाहन चोरी, बनावट नंबर प्लेटचा वापर, गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाहनांचा गैरवापर तसेच वाहनांची अचूक ओळख पटविणे या उद्देशाने एचएसआरपी प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणीकृत वाहनांना एचएसआरपी अनिवार्य करण्यात आले होते..Arabian Sea Cyclonic Circulation : अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्याची स्थिती, २५ जूनपासून पावसाला होणार सुरूवात; १ जुलैपासून मॉन्सून पूर्णपणे सक्रिय.मात्र, त्यापूर्वी नोंदणी झालेल्या लाखो वाहनांवर अद्यापही पारंपरिक नंबर प्लेट असल्याने अशा वाहनांसाठी मोहीम राबविण्यात येत आहे. सर्व जुन्या वाहनांवर एचएसआरपी बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून वाहनधारकांनी मुदतीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. परिवहन विभागाने वाहनधारकांसाठी ऑनलाइन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. एचएसआरपी बसविण्यासाठी वाहनधारकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन वाहन क्रमांक, चेसिस क्रमांक, इंजिन क्रमांक आणि इतर आवश्यक माहिती भरून अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर उपलब्ध तारखा आणि केंद्रांपैकी सोयीचा स्लॉट निवडून नोंदणी पूर्ण करता येते. निश्चित तारखेला संबंधित केंद्रावर वाहन नेल्यानंतर एचएसआरपी बसवून दिली जाते..३० जूननंतर होणार कारवाईदरम्यान, ३० जूननंतर वाहतूक तपासणी मोहिमांमध्ये एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. वाहतूक पोलिस आणि परिवहन विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून तपासणी केली जाणार असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे..Sindhudurg: दोन दिवसांपूर्वी अभिनेत्रीच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या मॉलला टाळं, एफडीएनं केली कारवाई.एचएसआरपी बसविण्यासाठी काय करावे?वाहनधारकांनी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन वाहन क्रमांक, चेसिस क्रमांक आणि आवश्यक माहिती भरून ऑनलाइन नोंदणी करावी. त्यानंतर उपलब्ध स्लॉट निवडून शुल्क भरावे. निश्चित तारखेला अधिकृत केंद्रावर वाहन नेऊन प्लेट बसवून घ्यावी. ३० जूनपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते..‘एचएसआरपी’ची सद्यस्थितीअकोला ३९४३०अकोट ९२०२मुर्तीजापूर ४५६०बाळापूर ५२४६तेल्हारा ६०१९बार्शीटाकळी ४४०७एकूण ६८८६४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.