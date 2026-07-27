Hyderabad-Jaipur Express Theft: हैदराबाद-जयपूर एक्स्प्रेसमध्ये बॅग चोरणारा आरोपी जेरबंद

अकोला: हैदराबाद-जयपूर एक्स्प्रेसने प्रवास करणाऱ्या एका दिव्यांग दाम्पत्याची चोरीला गेलेली बॅग अवघ्या काही तासांत हस्तगत करत आरपीएफ, दमरे आणि जीआरपी, अकोला यांनी सुपरफास्ट कारवाई केली आहे. या कारवाईत सराईत चोराला अटक करून ५,१०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल आणि अत्यंत महत्त्वाची मूळ कागदपत्रे फिर्यादीस परत करण्यात आली आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, २५ जुलै रोजी १७०७९ हैदराबाद-जयपूर एक्स्प्रेस वाशीम स्थानकावर आली असता, दमरे आरपीएफचे सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक सलीम खान आणि हवालदार सुनील कुमार हे गस्तीवर होते. त्यावेळी एक व्यक्ती हिरव्या रंगाची संशयास्पद ट्रॉली बॅग घेऊन घाईघाईने खाली उतरताना त्यांना दिसला. आरपीएफच्या पथकाने त्याला थांबवून विचारपूस केली असता त्याने उडवाउडवीची उत्तरे दिली..Gokul Election 2026 : 'मी गोकुळची निवडणूक...'; मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या एका विधानाने कोल्हापूरच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट, नेमके काय म्हणाले?.पोलिसी खाक्या दाखवताच त्याने आपले नाव संदीप बबन वानखडे (वय ३५, रा. वाशीम) असे सांगितले. गेल्या ४ ते ५ वर्षांपासून तो धावत्या ट्रेनमध्ये चोऱ्या आणि खिशाकापूची कामे करत असल्याची कबुली त्याने दिली. तसेच या चोरीमध्ये जळगाव येथील ‘फारूक’ नावाचा त्याचा साथीदारही सामील असल्याची माहिती त्याने दिली..याच हैदराबाद-जयपूर एक्स्प्रेसने फिर्यादी शीतल पटेल (वय ३१, रा. धमनोद, जि. धार, म.प्र.) या आपले पती विजय पटेल यांच्यासह खंडवा येथे प्रवास करीत होत्या. पहाटे ५.०० वाजेच्या सुमारास अकोला-वाशीम दरम्यान त्यांची ट्रॉली बॅग अज्ञात चोरट्याने लांबवली. अकोला स्थानकाजवळ आपली बॅग चोरीला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले होते..बाबो! प्रेमाची अशीही स्टाईल? समुद्राच्या तळाशी जाऊन करण कुंद्राने तेजस्वीला केलं प्रपोज? रोमँटिक Viral Video.या बॅगेत शैक्षणिक व नोकरीसंदर्भातील महत्त्वाची कागदपत्रे, कॉस्मेटिक साहित्य व इतर ऐवज होता. फिर्यादीचे पती हे डीआरडीओ मध्ये तंत्रज्ज्ञ पदावर कार्यरत असल्याने ही कागदपत्रे अत्यंत महत्त्वाची होती. या प्रकरणी जीआरपी अकोला पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ३०५(सी) अन्वये गुन्हा क्र. ०२३२/२०२६ दाखल करण्यात आला आहे. पसार झालेल्या ‘फारूक’या सह-आरोपीचा पोलिस सध्या शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.