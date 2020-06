अनलॉकमध्ये पार्टी करण्याच्या विचारत असाल तर सावधान...

अकोला ः टाळेबंदीनंतर अनलॉक 1.0 सुरू झाला आहे. टाळेबंदीतील बॅकलॉक भरून काढण्यासाठी अनेकांनी वेगवेगळे प्लॅन तयार करून ओल्या-कोरड्या पार्ट्यांचे बेत आखले असतील. तुम्हीसुद्धा असेच काही करीत असाल तर सावधान. कारण, नागपुरात अशीच पार्टी तब्बल 80 जणांना भोवली असून, एका पार्टीमुळे 80 हून अधिकजण कोरोना बाधित झाले आहेत. तेव्हा अकोलेकरांनी असे काहीही न करता काही दिवस आणखी कळ काढा असे म्हणावे लागणार आहे. नागपूरमधील नाईक तलाव परिसरात एका पार्टीमुळे सातशे नागरिकांना विलगीकरण केंद्रात दिवस काढावे लागत आहेत. विशेष म्हणजे, या पार्टीतील एका कोरोनाबाधितामुळे चक्क 80 नागरिकांना संसर्ग झाला. त्यामुळे दुकाने सुरू झाल्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी आयोजित ही पार्टी सातशे जणांना मनस्ताप देणारी ठरली. नाईक तलाव परिसर मोमीनपुरा व सतरंजीपुऱ्यानंतर कोरोनाचा ‘हॉटस्पॉट’ ठरत आहे. गेल्या 28 मेपासून आतापर्यंत येथील सातशे नागरिकांना विलगीकरणात पाठविण्यात आले आहे. सतरंजीपुरा व मोमीनपुऱ्यानंतर एवढ्या मोठ्या संख्येने नाईक तलाव परिसरातून नागरिकांना विलगीकरणात नेण्यात आले. विशेष म्हणजे, यातून आतापर्यंत 80 नागरिक कोरोनाबाधित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. क्षणिक सुखासाठी नका टाकू परिवाराला धोक्यात

ठिक आहे की, दोन ते अडीच महिने तुम्ही लॉकडाउनमध्ये होता. आता हळूहळू सर्व गोष्टी सुरू होत आहेत. अशातच आता तुम्ही मौजमजेसाठी वेगवेगळ्या गोष्टी करू पाहत आहात. मात्र, तुमची हीच मौजमजा तुमच्या परिवाराला धोक्यात टाकू शकते तेव्हा पुन्हा काही दिवस कळ काढून घरातच राहणे हिताचे ठरणार आहे. तरीही याकडे लक्ष द्या

अनलॉक 1.0 मध्ये काही गोष्टी सुरू होत आहेत. तरी काही गोष्टींवर अद्यापही निर्बंध आहेत. त्या निर्बंधाचे पालन करणे अद्यापही अनिवार्य आहे. तेव्हा जिभेचे चोचले पुरविण्याच्या नादात कायद्या मोडाल तर कारवाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे.



