स्टरलाईट कंपनीची चौकशी करा! महापौरांचे आयुक्तांना पत्र

अकोला ः मनपा क्षेत्रात प्रमुख मार्गासोबतच शहरातील इतर भागात सुध्दा भूमिगत केबल टाकण्याचे काम यापूर्वी स्टरलाईट टेक कंपनीव्दारे मनपाची परवानगी न घेता करण्यात आली होती. त्यामुळे कंपनीवर अकोला महानगरपालिकेच्या वतीने दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. इतर कंपनीवर सुध्दा दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. आता पुन्हा स्टरलाइट कंपनीच्या कामाची चौकशी करण्याची सूचना महापौरांनी मनपा आयुक्तांना दिली आहे. तसे पत्र महापौर व स्थायी समिती सभापती यांनी दिले आहे. Investigate the Sterlite Company! Letter of the Mayor to the Commissioner

सन २०१६ मध्ये अकोला महानगरपालिकेची हद्दवाढ झाल्यामुळे शहरामध्ये व हद्दवाढ भागामध्ये कुठलेही भूमीगत केबलचे काम करावयाचे असल्यास महानगरपालिकेचा नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा तत्वतः मान्यता घेणे आवश्यक आहे. या संदर्भात शासन निर्णय सुध्दा आहे. भूमिगत केबल टाकतांना संबधीत कंपनीने त्याबाबतच्या रिस्टोरेशन चार्जेसचा भरणा महानगरपालिकेकडे करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा: जिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न भंगले, कोरोनाने साधला डाव

स्टरलाईट टेक या कंपनीमार्फत अकोला शहरामध्ये विविध ठिकाणी भूमिगत केबल टाकण्याचे काम झालेले आहे. सदर कंपनीव्दारे परवानगीपेक्षा जास्त केबल टाकण्याचे काम केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कंपनीला भूमिगत केबल टाकण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. ती कुठल्या आधारे देण्यात

आलेली आहे? हे सुध्दा तपासणे महत्त्वाचे आहे. कंपनीकडून रितसर रिस्टोरेशन चार्जेस घेण्यात आलेले आहे का? याकरिता या प्रकरणाची पुर्न:तपासणी करण्यात यावी, अशी सूचना महापौर अर्चना जयंत मसने आणि स्‍थायी समिती सभापती संजय बडोणे यांनी मनपा आयुक्‍त यांना दिलेल्या पत्रातून केली आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

Investigate the Sterlite Company! Letter of the Mayor to the Commissioner