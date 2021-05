येत्या तीन-चार दिवसात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पाऊस बरसणार

अकोला ः वातावरणात उकाडा वाढला असून, घामाच्या धारा फुटत आहेत. हा उकाडा म्हणजे पावसाचे संकेत असून, येत्या तीन-चार दिवसात राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात जोरदार पाऊस बरसण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. It will rain in all the districts in the next three-four days



हिंदी महासागरात विषुववृत्ताच्या जवळ म्हणजे शून्य अक्षांशवर ताऊटे वादळाची निर्मिती झाली असून, प्राथमिक अवस्थेत वादळ आखाती देशाकडे प्रयाण करणार असे संकेत वेधशाळेमार्फत दिले गेले. रविवारी (ता.१६) हे वादळ गोवा-कोकण किनाऱ्याजवळ पोहोचले व त्याच्या उच्चतम स्थितीपर्यंत पोहोचले आहे. परिणामी, गोवा, कोकणसोबत पुणे आणि नाशिक विभागात जोरदार वारे आणि पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.

कोकणात वाऱ्याची गती ७० किमी प्रतितास पेक्षा जास्त असू शकते. वादळाचे विस्तारित टोक/घेर मराठवाडा, खान्देश आणि विदर्भातपर्यंत पोहोचले आहे. परिणामी वातावरण ढगाळलेले, उष्ण-दमट राहणार असल्याचे संकेत हवामान तज्ज्ञांनी दिले. विशेषतः विदर्भात उष्ण-दमट वातावरण अधिक राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

राज्यात पावसाची शक्यता पश्चिम ते पूर्व अशी उतरत्या क्रमाने राहील, कोकणात जास्त तर विदर्भात कमी. येत्या तीन ते चार दिवसात सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पाऊस बरसण्याची शक्यता जास्त आहे. वादळ ओसरल्यावर मॉन्सूनची वाटचाल सामान्य म्हणजे १ जून रोजी केरळमध्ये पोहचण्याची शक्यता आहे.

- संजय अप्तुरकर, हवामान तज्ज्ञ, नागपूर



रविवार ठरला उष्ण-दमट

हवामानातील बदलासोबतच रविवारी तापमानात वाढ होऊन दिवसभर उष्ण झळा जाणवल्या तसेच ढगाळ वातावरणाची निर्मिती होऊन दमटप अधिक जाणवला. पुढील दिवसात दमट वातावरणात वाढ होण्याचे संकेत हवामान तज्ज्ञांनी दिले आहेत.

