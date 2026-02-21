Akola News: सोन्याच्या वाटणीच्या वादातून तरुणाने संपवल जीवन; सुनगाव हादरले

जळगाव जामोद : तालुक्यातील सुनगाव येथील एका २९ वर्षीय तरुणाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना १९ फेब्रुवारी रोजी घडली. या घटनेमुळे सुनगाव परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, गणेश उर्फ लखन राजू मिरटकर (२९) हे ग्रामपंचायतीमध्ये सफाई कामगार म्हणून कार्यरत होते. १९ फेब्रुवारी रोजी दुपारी १२ ते ५ वाजेच्या दरम्यान, त्यांनी आपल्या घराशेजारील बकरी बांधण्याच्या शेडमध्ये लोखंडी पाईपाला मोटारसायकलच्या एक्सिलेटरच्या लोखंडी वायरने गळफास लावून आपली जीवनयात्रा संपवली..याप्रकरणी जळगाव जामोद पोलीस स्टेशनला मर्ग दाखल करण्यात आला होता. तर आज २० फेब्रुवारी रोजी मृतकाची आई शोभा मिरटकर यांनी तक्रार दिली की, सुनगाव येथीलच रवी धुळे हा माझ्या मुलाला सोन्याच्या गिण्यामध्ये वाटणी मागत होता, त्याच्या या त्रासाला कंटाळून माझ्या मुलाने आत्महत्या केली असे तक्रारीत नमुद केले आहे..पुणे : १० दिवसांपूर्वी घर बदलले, रात्री लेकाचा फोटो स्टेट्सला ठेवला अन् सकाळी केली हत्या; दोघांना मारून जीवन संपवण्याचा होता विचार.या तक्रारीवरून पोलिसांनी बीएनएस कलम १०८, ३५१ (२) अन्वये गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास ठाणेदार नितीन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय नागेश खाडे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.