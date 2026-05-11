Akola Robbery : सराफा दुकान लुटीचा पर्दाफाश! भाड्याच्या खोलीत राहून केली रेकी, अन् टाकला दरोडा

अकोला - शहरातील आदर्श कॉलनी परिसरातील श्री सप्तश्रृंगी अलंकार केंद्र येथे झालेल्या धाडसी सराफा जबरी चोरी प्रकरणाचा उलगडा स्थानिक गुन्हे शाखा आणि शहर पोलिसांनी ७२ तासांत केला. या प्रकरणात आरोपी रोहनसिंग सतनामसिंग बावरा (रा. जामनेर रोड, भुसावळ, जि. जळगाव) याला अटक करण्यात आली असून त्याच्याकडून सोन्या-चांदीचे दागिने आणि गुन्ह्यात वापरलेले पिस्तूल असा एकूण २५ लाख ५८ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..फिर्यादी जितेंद्र भास्करराव विसपुते (वय ५४, रा.युसुफ अली खदान परिसर) यांनी ७ मे रोजी खदान पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. दुपारी १२.४५ ते १ वाजण्याच्या सुमारास एक अज्ञात इसम त्यांच्या श्री सप्तश्रृंगी अलंकार केंद्र या दुकानात आला. त्याने पिस्तूलाचा धाक दाखवत दुकानातील सोने-चांदीचे दागिने आणि रोख ७५ हजार रुपये असा एकूण ६९ लाख ९० हजार रुपयांचा ऐवज लुटून नेला..उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शहर विभागातील डीबी पथकातील ३ अधिकारी व ३० कर्मचारी तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेतील ४ अधिकारी व २० कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र पथके आरोपीच्या शोधासाठी रवाना करण्यात आली. तपासादरम्यान पोलिसांनी शहरासह विविध भागांतील तब्बल ५८० ठिकाणांचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेने ३३० तर शहर डीबी पथकांनी २५० फुटेजचे विश्लेषण केले..आरोपी भुसावळ मधील खडका रोड परिसरात येणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक बी. चंद्रकांत रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन पाटील, पोलिस निरीक्षक शंकर शेळके व त्यांच्या पथकाने केली..चादर विक्रीच्या बहाण्याने रेकीचौकशीत आरोपीने आदर्श कॉलनी परिसरातील सरकारी गोदामाजवळील भाड्याच्या खोलीत राहून चादर विक्रीच्या बहाण्याने परिसराची रेकी केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर ७ मे रोजी दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास त्याने श्री सप्तश्रृंगी अलंकार केंद्र येथे बंदुकीच्या धाकावर जबरी चोरी केल्याचेही मान्य केले. आरोपीकडून अंदाजे १६० ग्रॅम सोन्याचे दागिने किंमत २४ लाख रुपये, ४४० ग्रॅम चांदीचे दागिने किंमत १ लाख २३ हजार २०० रुपये तसेच गुन्ह्यात वापरलेला विदेशी बनावटीचा देशी कट्टा किंमत ३५ हजार रुपये असा एकूण २५ लाख ५८ हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.