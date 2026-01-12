अकोला

Akola News : अकोट मध्ये ‘एमआयएम’ कडून स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जितेन बरेठिया; भाजप नेत्याच्या पुत्राच्या सहभागाने पुन्हा राजकीय भूकंप!

BJP-AMIM Alliance Allegations : अकोट नगर परिषदेत एमआयएमच्या पाठिंब्याने जितेन बरेठिया यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून निवड झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
अकोट : अकोट शहरातील राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली असून ‘एमआयएम’च्या पाचही नगरसेवकांनी जितेन बरेठिया यांना स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी समर्थन दिल्याची माहिती समोर आली आहे. माजी नगराध्यक्ष व तत्कालीन भाजपचे ज्येष्ठ नेते रामचंद्र बरेठिया यांचे पुत्र असलेल्या जितेन बरेठिया यांच्या निवडीमुळे पुन्हा एकदा भाजप–एमआयएम अप्रत्यक्ष युतीची चर्चा रंगली आहे.

