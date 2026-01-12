Akola News : अकोट मध्ये ‘एमआयएम’ कडून स्वीकृत नगरसेवक म्हणून जितेन बरेठिया; भाजप नेत्याच्या पुत्राच्या सहभागाने पुन्हा राजकीय भूकंप!

अकोट : अकोट शहरातील राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली असून ‘एमआयएम’च्या पाचही नगरसेवकांनी जितेन बरेठिया यांना स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी समर्थन दिल्याची माहिती समोर आली आहे. माजी नगराध्यक्ष व तत्कालीन भाजपचे ज्येष्ठ नेते रामचंद्र बरेठिया यांचे पुत्र असलेल्या जितेन बरेठिया यांच्या निवडीमुळे पुन्हा एकदा भाजप–एमआयएम अप्रत्यक्ष युतीची चर्चा रंगली आहे..यापूर्वी ‘अकोट विकास मंच’ या आघाडीत एमआयएमच्या सहभागामुळे राज्यभर भाजपची मोठी नामुष्की झाली होती. सत्तेसाठी हातमिळवणी केल्याच्या आरोपांनंतर भाजप व एमआयएम युतीवर जोरदार टीका झाली होती. महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून भाजप व एमआयएम या दोन्ही पक्षांना लक्ष्य करत टीकेची झोड उठवली होती. या प्रकरणामुळे आकोटमधील एमआयएमची भूमिका राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली होती. राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर दिवसभर या विषयावर चर्चा रंगली होती. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी विद्यमान आमदारांना कारवाई का करू नये, याबाबत खुलासा मागवला होता. त्यावर आमदारांनी १० जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली होती..AMIM-BJP Alliance : अकोटमध्ये 'एमआयएम-भाजप भाऊ-भाऊ'; आमदार साजिद खान पठाण यांनी पुराव्यासह केला पर्दाफाश!.मात्र, या खुलाशानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच भाजप नेत्याच्या पुत्राला नगरसेवक करण्यासाठी एमआयएमकडून पाठिंबा दिला गेल्याने ही अप्रत्यक्ष युतीच असल्याची चर्चा पुन्हा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. दरम्यान, आमदार प्रकाश भारसाकळे यांना भाजपकडून कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आल्यानंतर एमआयएमने भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘अकोट विकास मंचा’तून बाहेर पडत स्वतंत्र गट स्थापन केला होता. मात्र, पहिल्या युतीवरून वाद निर्माण झाल्यानंतर आता ही युती वेगळ्या स्वरूपात पुन्हा समोर आल्याचे चित्र आहे. पालिकेत स्वीकृत सदस्य निवडीच्या प्रक्रियेत एमआयएमकडून ताज राणा व जितेन बरेठिया अशी दोन नावे सुचविण्यात आली होती. मात्र, ताज राणा यांनी मुदत संपल्यानंतर उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने त्यांचा अर्ज स्वीकारण्यात आला नाही. त्यामुळे एमआयएमकडून एकमेव वैध अर्ज असलेले जितेन बरेठिया हे स्वीकृत नगरसेवक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, ताज राणा हे न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे..भाजपला बदनाम करण्याचा हा डावया संपूर्ण प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना आमदार प्रकाश पाटील भारसाकळे यांनी समाजमाध्यमांवर व्हिडीओ प्रसारित करून, “जितेन बरेठिया हे भाजपचे मूळ सदस्य नाहीत. भाजपला बदनाम करण्याचा हा विरोधी पक्षाचा प्रयत्न आहे,” अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.