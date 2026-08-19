अकोला

Hiwarkhed Accident : पत्रकार किशोर खडे यांचा अपघातात मृत्यू; हिवरखेड-सोनाळा मार्गावर दुचाकींची समोरासमोर धडक

हिवरखेड-सोनाळा मार्गावर कार्ला फाट्याजवळ बुधवारी (१९ ऑगस्ट) दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाला.
Reporter Kishor Khade

Reporter Kishor Khade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हिवरखेड - हिवरखेड-सोनाळा मार्गावर कार्ला फाट्याजवळ बुधवारी (१९ ऑगस्ट) सायंकाळी दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात दैनिक ‘देशोन्नती’चे पत्रकार किशोर खडे यांचा मृत्यू झाला. अपघातात त्यांच्या पत्नी रुपाली खडे ह्या सुद्धा जखमी झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
accident
death
Bike
journalist
Marathi News Esakal
www.esakal.com