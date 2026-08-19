Hiwarkhed Accident : पत्रकार किशोर खडे यांचा अपघातात मृत्यू; हिवरखेड-सोनाळा मार्गावर दुचाकींची समोरासमोर धडक

हिवरखेड - हिवरखेड-सोनाळा मार्गावर कार्ला फाट्याजवळ बुधवारी (१९ ऑगस्ट) सायंकाळी दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात दैनिक ‘देशोन्नती’चे पत्रकार किशोर खडे यांचा मृत्यू झाला. अपघातात त्यांच्या पत्नी रुपाली खडे ह्या सुद्धा जखमी झाल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोनाळा (ता. संग्रामपूर) येथील रहिवासी पत्रकार किशोर खडे हे पत्नी रुपाली खडे यांच्यासह दुचाकने प्रवास करीत होते. कार्ला फाट्याजवळ त्यांच्या दुचाकीला समोरून येणाऱ्या स्कूटीची जोरदार धडक बसली. या अपघातात किशोर खडे आणि त्यांच्या पत्नी रुपाली खडे हे दोघेही जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी नेत असतानाच किशोर खडे यांचा मृत्यू झाला. तर संतोष अंदुरकर हे देखील जखमी झाले..अपघातानंतर घटनास्थळी नागरिकांनी धाव घेत जखमींना तातडीने मदत केली. किशोर खडे यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांची प्रकृती चिंताजनक होती. त्यांना पुढील उपचारासाठी अकोला येथे हलविण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनामुळे पत्रकारिता क्षेत्रात हळहळ व्यक्त होत आहे. त्यांच्या निधनाने पत्रकारिता क्षेत्रातील सहकारी, मित्रपरिवार आणि नातेवाईकांमध्ये शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.