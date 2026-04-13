Akola News: काटेपूर्णा प्रकल्पातील जलसाठा ३६.५९ टक्क्यांवर; उन्हाळ्यात वाढती मागणी, पाणी जपून वापराचे आवाहन

बार्शीटाकळी: तालुक्यातील महान येथील काटेपूर्णा जलप्रकल्पातील पाण्याची स्थिती रविवारी (ता.१२) सकाळी ७ वाजताच्या अहवालानुसार समाधानकारक असली तरी, उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. सध्या जलाशयाची पातळी ३४२.९६ मीटरवर असून, उपयुक्त जलसाठा ३१.६०१ दशलक्ष घनमीटर इतका नोंदविण्यात आला आहे. प्रकल्पातील पाणीसाठ्याची टक्केवारी ३६.५९ टक्के आहे..आजच्या दिवशी पावसाची नोंद शून्य मिलीमीटर असून, चालू हंगामातील एकूण पर्जन्यमान ६२९ मिलीमीटर इतके झाले आहे. एप्रिलमध्ये तापमानात वाढ होत असल्याने जलाशयातील पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत असून, त्याचा परिणाम जलसाठ्यावर होत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणीसाठ्यात दिवसेंदिवस घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. काटेपूर्णा जलप्रकल्पावर अकोला शहरासह मूर्तिजापूर, बोरगाव मंजू, खांबोरा परिसरातील अनेक गावांची पिण्याच्या पाण्याची गरज अवलंबून आहे..उन्हाळ्यात पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने सध्या उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. प्रशासनाकडून शहर व ग्रामीण भागाला नियमित पाणीपुरवठा सुरू असला तरी भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करणे आवश्यक झाले आहे..मात्र गेल्या वर्षी जुलै व ऑगस्टमध्ये धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात दमदार व जोरदार पावसाने हजेरी लावल्यामुळे महान येथील काटेपूर्णा धरणाची पाणीपातळी नोव्हेंबरमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे काही काळासाठी जलसाठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाला होता. मात्र, सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू असल्याने तापमानात वाढ झाली असून, बाष्पीभवनाचा वेगही वाढला आहे. याचा थेट परिणाम धरणातील पाणीपातळीवर होत असून, दिवसेंदिवस जलसाठ्यात घट होत असल्याचे दिसून येत आहे..त्याचबरोबर अकोला शहरासह ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने उपलब्ध साठ्यावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत आहे. दरम्यान, सध्या धरणातील जलसाठा काही काळासाठी समाधानकारक असला तरी आगामी पावसाळ्यावरच प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळून जपून वापर करणे ही काळाची गरज बनली आहे. काटेपूर्णा धरणाचे कर्मचारी मनोज पाठक हे धरणातील पाणी साठ्यावर लक्ष ठेऊन आहेत.."काटेपूर्णा प्रकल्पातील सध्याचा जलसाठा ३६.५९ टक्के असून, उपलब्ध पाणी सध्या समाधानकारक आहे. मात्र उन्हाळ्यात तापमान वाढल्याने बाष्पीभवनाचा वेग वाढत आहे व पाण्याची मागणीही वाढत आहे. दि.३१ मार्चपासून सिंचनासाठी सोडण्यात येणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. नागरिकांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करून प्रशासनाला सहकार्य करावे."- संदीप नेमाडे, शाखा अभियंता, काटेपूर्णा जलप्रकल्प, महान.