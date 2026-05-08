Akola News: ‘सकाळ’ वऱ्हाड आवृत्तीच्या वर्धापन दिनानिमित्त;अकोल्यात रंगणार ‘केतकी’च्या सुरांची अविस्मरणीय मैफल

अकोला: मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि सुरेल गायिका 'केतकी'च्या 'लाईव्ह परफॉर्मन्स'ची पर्वणी आता अकोलेकरांना अनुभवता येणार आहे. 'सकाळ' वऱ्हाड आवृत्तीच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित विशेष कार्यक्रमात केतकी माटेगावकर आपल्या सुरेल गीतांनी आणि मनमोहक सादरीकरणाने रसिकांना मंत्रमुग्ध करणार आहे. .हा बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम रविवारी (ता.१७) गांधी रोडवरील खुलेनाट्यगृह येथे सायंकाळी ७ वाजता पार पडणार आहे. 'सकाळ'च्या वाचकांसह सर्वांसाठी हा कार्यक्रम खुला असून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्यात येईल. संगीतप्रेमींमध्ये या मैफलची मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..मराठी चित्रपटसृष्टीत बालकलाकार म्हणून पदार्पण करून केतकीने अल्पावधीतच स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. 'तानी', 'काकस्पर्श', 'शाळा', 'टाइमपास' आणि 'टाइमपास २' यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांमधील तिच्या सहजसुंदर अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. अभिनयासोबतच गायन क्षेत्रातही तिने आपली खास छाप उमटवली आहे.."मला वेड लागले प्रेमाचे", "सावल्यांची जणू सावली" यांसारख्या लोकप्रिय गीतांनी रसिकांना अक्षरशः भुरळ घातली आहे. संगीताचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या केतकीने लहान वयातच गायन आणि अभिनय या दोन्ही क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश संपादन केले. तिच्या आवाजातील मधुरता, भावपूर्ण सादरीकरण आणि मंचावरील उत्साही उपस्थिती यामुळे तिच्या कार्यक्रमांना नेहमीच प्रचंड प्रतिसाद मिळत असतो. यावेळीही अकोल्यातील रसिकांसाठी ती आपल्या लोकप्रिय गीतांसह काही विशेष सादरीकरण घेऊन येणार असल्याची माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली..'सकाळ'च्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित या कार्यक्रमामुळे अकोल्यातील सांस्कृतिक वातावरण अधिक रंगतदार होणार आहे. कुटुंबासह आनंद लुटता येईल असा हा विशेष कार्यक्रम ठरणार असून, शहरातील संगीतप्रेमींसाठी ही एक अनोखी पर्वणी मानली जात आहे. सकाळ माध्यम समूहातर्फे अकोलेकरांनी या विशेष सांगीतिक कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा व मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून सुरेल मैफलीचा आनंद लुटावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पडद्यावर आपल्या अभिनयाने मोहिनी घालणारी केतकी आता प्रत्यक्ष मंचावर गाताना पाहण्याची संधी अकोलेकरांना लाभणार असल्याने रसिकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे..कार्यक्रमाचा तपशीलतारीखः रविवार, १७ मे २०२६वेळ : सायंकाळी ७ वाजतास्थळ: खुलेनाट्यगृह, गांधी रोड, अकोलानिमित्त: सकाळ वऱ्हाड वर्धापन दिन कार्यक्रम.