Khamgaon Krushi Bazar Samiti: खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीस ११ लाखांचा हातभार

खामगाव : पावसाच्या अवकृपेमुळे राज्यात निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, खामगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सामाजिक बांधिलकी जपत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हात पुढे केला आहे. बाजार समितीच्या वतीने 'मुख्यमंत्री सहायता निधी' साठी ११ लाख रुपयांचा भरीव निधी देण्यात आला असून, या मदतीचा धनादेश राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला..कृषी उत्पन्न बाजार समिती, खामगावची वार्षिक सर्वसाधारण आमसभा सोमवारी (ता.28) स्व. विलासराव देशमुख कृषी संकुल (टीएमसी यार्ड) सभागृहात पार पडली. यावेळी बाजार समितीच्या कामकाजाचा आढावा घेत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात येऊन सभासदांच्या सूचना, मते आणि बाजार समितीच्या पुढील कामकाजासंदर्भात विचारविनिमय करण्यात आला. तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी बांधवांना मदत मिळावी या उद्देशाने सर्वानुमते कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी ११ लाख रुपयांचा धनादेश राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे येत बाजार समितीने सामाजिक बांधिलकी जपली आहे..याप्रसंगी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस समन्वयक ज्ञानेश्वरदादा पाटील यांच्यासह बाजार समितीचे सभापती श्रीकृष्ण टिकार, उपसभापती संघपाल जाधव, संचालक अशोक हटकर, शांताराम पाटेखेडे, गणेश माने, राजेश हेलोडे, मंगेश इंगळे, सचिन वानखडे, हिम्मत कोकरे, वैशाली मुजुमले यांचेसह संचालक मंडळ, सचिव गजानन आमले, एआर गारोडे व सभासद, शेतकरी बांधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.