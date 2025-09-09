Khamgaon News : व्यापारी गाळ्यातून नगर परिषदची ३.४४ कोटींची बक्कळ कमाई; १२ गाळ्यांचा झाला लिलाव

खामगाव - खामगाव नगर परिषदेच्या शहर पोलिस स्टेशन समोरील निर्माणाधीन व्यापारी गाळ्यातून नगर परिषदेला ३.४४ कोटी रूपयांची बक्कळ कमाई झाली आहे. या गाळ्यांसाठी ता.८ सप्टेंबर रोजी ऑनलाईन पध्दतीने बोली बोलण्यात आली. यामध्ये सर्वात मोठी बोली ४५ लाखांची लागली आहे..खागाव शहरात नगर परिषद कडून विविध भागात व्यापारी गाळे बांधण्यात येत आहेत. त्यातच शहर पोलिस स्टेशन समोरील अत्यंत मोक्याच्या जागेवर १२ गाळ्यांचे संकुल निर्माणाधीन आहे. तत्पुर्वीच नगर पालिकेने जाहीरात प्रकाशित करून या गाळ्यांची ऑनलाईन हर्राशी बोली बोलवली होती. ही प्रक्रिया ता. ८ सप्टेंबर रोजी पार पडली.दरम्यान या १२ गाळ्यांमधून नगर पालिकेला ३.४४ कोटी रूपये एवढा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये क्रमांक १ ची दुकान ही अनुसुचित जाती जमाती प्रवर्गासाठी राखीव होती. या दुकानाच्या बोलीसाठी मोठी चुरस होती. ही दुकान तब्बल ४५ लाख रूपये बोली लावुन घेण्यात आली आहे. तर क्रमांक २ ची दुकान ही अपंगासाठी राखीव होती..या दुकानाला सुध्दा ३२ लाख रूपये इतिकी प्रचंड बोली लावण्यात आली. त्याशिवाय सर्वात कमी दुकान हे १२ नंबरचे गेले असून त्यात १० लाख रूपये बोली लावण्यात आली. सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेर ही बोली गेल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान नगर परिषदने या कॉम्प्लेक्सच्या निर्माणासाठी १ करोड १२ लाख रूपयांचे टेंडर काढल्याची माहिती असून यापोटी दुप्पट कमाई केली आहे..आधी नियम, मगच दुकानहर्राशीत दुकान घेणाऱ्या व्यक्तींना या गाळ्यांमध्ये वाईन बार, दारू दुकान, मांस विक्री इत्यादी व्यवसाय करता येणार नाहीत. तसेच दुकानाचा वापर गोदाम म्हणूनही करण्यास बंदी राहणार आहे. सोबतच दुकान घेतल्यापासून वर्षभर दुसऱ्याच्या नावे भाडेपट्टा करता येणार नाही, ३ वर्ष भरलेले डिपॉझिटही परत मिळणार नाही.आणि दरमहा १० ते ११ हजार रूपया प्रमाणे नगर परिषदेला भाडे द्यावे लागणार असून त्यात दरवर्षी १० टक्के प्रमाणे वाढही होणार आहे. त्याच व्यतीरिक्त गाळ्यामध्ये विद्युत व्यवस्था व विद्युत रोहीत्र स्वतंत्र उभारणी करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संपुर्ण गाळे मालकांवर असेल आदी नियम या गाळ्यासंदर्भात पालिकेने घालून दिले आहेत..मोक्याची जागा धनदांडग्यांच्या खिशातकाही दिवसांपुर्वी शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली होती. दरम्यान अनेकांचे रोजगार बुडाले होती. नगर परिषदेनेही अतिक्रमण धारकांसाठी नवीन व्यापारी गाळ्यांचे निर्माण करण्याचे कार्य सुरू केले होते. दरम्यान शहर पोस्टे समोरील मोक्याच्या जागेवरील गाळे अतिक्रमण धारक व व्यावसायीकांना मिळतील असे वाटत असतानाच ऑनलाईन हर्राशीमध्ये अवाढव्य बोली लावल्याने ही दुकाने शहरातील धनदांडग्यांनी खरेदी केली आहेत. त्यामुळे मोक्याची जागा धनदांडग्यांच्या खिशात गेली असल्याची चर्चा आता होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.