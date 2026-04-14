Akola News: खिरपूरी येथील हातपंप वर्षानुवर्षे बंद; प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे प्रवासी आणि नागरिक तहानलेले

बाळापूर: भीषण उन्हाळ्याच्या झळा बसू लागल्या असतानाच, खिरपूरी येथील मुख्य बसस्थानकावरील हातपंप गेल्या अनेक वर्षांपासून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत धूळ खात पडला आहे. विशेष म्हणजे, जमिनीखाली पाण्याचा मुबलक साठा असतानाही केवळ प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे हा हातपंप बंद असल्याने प्रवाशांना आणि स्थानिक नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागत आहे..अकोला-रिधोरा-वाडेगाव या मुख्य मार्गावर खिरपूरी हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. या मार्गावरून दररोज शेकडो प्रवासी ये-जा करतात. उन्हाच्या तडाख्यातून सुटका मिळवण्यासाठी अनेक प्रवासी या बसस्थानकावर विसावा घेतात. मात्र, हक्काचे पाणी देणारा हातपंपच नादुरुस्त असल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. वाडेगाव ते खिरपूरी या संपूर्ण मार्गावर पिण्याच्या पाण्याची दुसरी कोणतीही सोय नसल्याने 'तहान लागल्यावर विहीर खोदायची का?' असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत..नागरिकांचा इशारायेत्या काही दिवसांत हा हातपंप दुरुस्त झाला नाही, तर उन्हाळ्यात पाण्यासाठी होणाऱ्या हालाला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार असेल. अधिकाऱ्यांनी एसी केबिनमधून बाहेर पडून जनतेचे हाल पहावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..तालुक्यातील ८० हातपंप बंदतालुक्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, खिरपूरीसह तालुक्यातील तब्बल ८० हून अधिक हातपंप सध्या बंद अवस्थेत आहेत. एकीकडे सरकार 'हर घर जल'च्या घोषणा देत असताना, दुसरीकडे अस्तित्वात असलेले पाण्याचे स्रोत दुरुस्त करण्याची तसदीही अधिकारी घेताना दिसत नाहीत. खिरपूरी येथील हातपंपाचा एक महत्त्वाचा भाग तुटलेला असून, तो चोरीला जाण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे..कनिष्ठ अभियंत्यांचे केवळ 'उद्या'चे आश्वासनया संदर्भात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता प्रशांती भिरड यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी नेहमीप्रमाणे 'उद्या बघते' असे उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. वारंवार तक्रारी करूनही केवळ आश्वासनापलीकडे काहीच मिळत नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.