Maharashtra Agriculture Department Reform: कृषी विभागाचा पुनर्रचित आकृतीबंध स्थगित करा; भविष्योन्मुख नवा आराखडा व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवण्याची आमदार रणधीर सावरकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

अकोला : राज्याच्या कृषी विभागाचा पुनर्रचित आकृतीबंध स्थगित करून भविष्यातील कृषी क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन नव्याने आकृतीबंध तयार करावा, अशी मागणी आमदार रणधीर सावरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. यासंदर्भात गुरुवारी (ता. २०) कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आमदार सावरकर यांची बैठक झाली..बदलते कृषी क्षेत्र, कृषी योजनांची वाढती संख्या, हवामानातील बदल आणि तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर लक्षात घेता कृषी विभागाचा आकृतीबंध भविष्यातील गरजेनुसार असणे आवश्यक आहे, असे सावरकर यांनी बैठकीत सांगितले. सुमारे दीड वर्षापूर्वी २२ एप्रिल २०२५ रोजी याच विषयावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र देऊन मागणी केली होती. मात्र, कृषी विभागाने अद्याप त्याची दखल घेतली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली..आकृतीबंध तयार करताना क्षेत्रीय कामाचा आवाका हा प्रमुख निकष असावा, अशी भूमिका सावरकर यांनी मांडली. पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार १,५०० हेक्टर क्षेत्रामागे एक सहाय्यक कृषी अधिकारी अशी पदनिश्चिती होती. आता १,५०० खातेदारांमागे एक अधिकारी असा निकष केल्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील पदसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचा दावा त्यांनी केला..सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी १,२०० हेक्टरमागे एक सहाय्यक कृषी अधिकारी, तर डोंगराळ व अतिदुर्गम भागासाठी १,००० हेक्टरमागे एक सहाय्यक कृषी अधिकारी अशी पदनिश्चिती करावी. तसेच चार सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांमागे एक उपकृषी अधिकारी असावा, अशी मागणीही त्यांनी केली..महसूल विभागाच्या धर्तीवर कृषी विभागातही ‘साजा’ पद्धत लागू करून ग्रामपातळीवरील कामकाजाच्या आधारे आकृतीबंध तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली. आकृतीबंध तयार करताना जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकाऱ्यांनाही विचारात घ्यावे, असे त्यांनी नमूद केले..कृषी विभागाच्या कामकाजात क्षेत्रीय अधिकारी हा महत्त्वाचा घटक आहे. शासनाच्या विविध नवीन योजना, वाढता तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भविष्यात ड्रोनद्वारे पीक पाहणी तसेच प्लांट पॅथॉलॉजीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची संख्या कमी करण्याऐवजी वाढविणे आवश्यक असल्याचे सावरकर यांनी सांगितले..यावेळी त्यांनी एका रोपाचा फोटो काढून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्याबाबत माहिती कशी मिळविता येते, याचे प्रात्यक्षिकही अधिकाऱ्यांसमोर केले. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात गुंतविण्याऐवजी त्यांचा वापर शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी योजना व तंत्रज्ञान पोहोचविण्यासाठी करावा. कार्यालयीन कामासाठी स्वतंत्र पदांची तरतूद करावी. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांशी संबंधित तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या कृषी क्षेत्राचा आकृतीबंध गंभीरपणे पुनर्रचित करावा, अशी मागणी सावरकर यांनी केली. या बैठकीस कृषिमंत्र्यांचे खाजगी सचिव दातकर, उपसचिव चंदनशिवे, उपसचिव गावडे, अवर सचिव जाधव यांच्यासह मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.