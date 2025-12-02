अकोला

Akot News : रोजगाराच्या शोधात मजुरांचे स्थलांतर; वीटभट्ट्यावर सर्वाधिक मजूर

रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत आहे.
अकोट (जि. अकोला) - सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या या भागात कुठलेच नवीन उद्योग-व्यवसाय न उभारल्याने रोजगाराच्या शोधात आजही स्थानिक मजूर गावाबाहेर स्थलांतर करीत आहेत. विशेष म्हणजे रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत आहे.

