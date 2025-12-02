Akot News : रोजगाराच्या शोधात मजुरांचे स्थलांतर; वीटभट्ट्यावर सर्वाधिक मजूर

- नितीन तेलगोटेअकोट (जि. अकोला) - सातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या या भागात कुठलेच नवीन उद्योग-व्यवसाय न उभारल्याने रोजगाराच्या शोधात आजही स्थानिक मजूर गावाबाहेर स्थलांतर करीत आहेत. विशेष म्हणजे रोजगाराच्या शोधात स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत आहे..तालुक्यातील सातपुड्याच्या डोंगराळ भागात बहुतांश आदिवासी बांधव वास्तवास आहेत. शेतीव्यतिरिक्त दुसरा उद्योग नसल्याने मजूर वर्ग रोजगाराच्या शोधत बाहेर पडतो. त्यामुळे अनेक आदिवासी वाडे, वस्त्या ओस आहेत.तालुक्यातील खिरकुंड खुर्द, खिरकुंड बुद्रुक, डांगरखेडा, चिचपाणी, वस्तापूर, शहानूर, मलकापूर गोंड, पोपटखेड, गाजीपूर, सोमठाणा, केलपाणी धारगड, शिवपूर, रुधाळी या भागातील निम्मा मजूर वर्ग रोजगारासाठी बाहेर पडला..अनियमित पाऊस, बदलते हवामान, पारंपरिक पीक पद्धत, आधुनिक तंत्रज्ञाचा अभाव, खडतर रस्ते, वन्यजीव, पारंपरिक स्थलांतरित शेती पद्धती, कमी जमिनीची उपलब्धता, संसाधनांचा अभाव, नैसर्गिक अडथळे यामुळे स्थलांतर वाढते.पारंपरिक शेती पद्धतींवर अवलंबून राहिल्याने आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या मर्यादांमुळे तसेच विकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या विस्थापनामुळे या भागातील शेतीचा पुरेसा विकास झाला नसल्याने मजूर स्थलांतरित होताहेत..ठोस पावले उचलावीस्थानिक पातळीवर लघुउद्योग, प्रक्रिया केंद्रे, दुग्धव्यवसाय, हस्तकला उद्योग सुरू करण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नसल्याचे आदिवासी बांधव सांगतात. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाकडून या गंभीर प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असून, स्थलांतराच्या विळख्यात अडकलेली ही कुटुंबे आपल्या गावी स्थिरावतील का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.योजना राबविणे गरजेचेअकोट मतदारसंघात (अकोट, तेल्हारा, हिवरखेड) १०० हून अधिक खेडी आदिवासीबहुल आहेत. अकोट तालुक्याचा विचार केला तर, ४५ गावे शंभर टक्के आदिवासीबहुल आहेत. शासनाने स्थानिक पातळीवर आदिवासी बांधवांकरिता योजना राबविल्यास स्थलांतर रोखू शकते..स्थलांतरणाचे दुष्परिणामस्थलांतरानंतर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानआदिवासी बांधव विकासाच्या मुख्य प्रवाहात राहत नाहीतअज्ञानाचा फायदा घेत आर्थिक पिळवणूकवीटभट्ट्यांवर तसेच कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणपैशाचे आमिष दाखवून धर्मांतराचे प्रकार.स्थलांतरित कुटुंबांतून बालकांचे शिक्षण, आरोग्य आणि महिलांचे आरोग्य या तिन्ही आघाड्यांवर गंभीर परिणाम होत आहेत. शासनाच्या अनेक रोजगारनिर्मिती योजना केवळ कागदावरच राहिल्या आहेत. गावातच रोजगार निर्मिती झाली तर स्थलांतर थांबू शकते.- पांडुरंग तायडे, सामाजिक कार्यकर्ते, पोपटखेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.