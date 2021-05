लॉकडाउनमुळे कुंभार समाजाला मोठा फटका

अकोला ः ‘मडके झाले रडके’, असे म्हणण्याची वेळ यावर्षी आली असून, अक्षय तृतीयानिमित्त (Akshay Tritiya) घडविलेले मातीचे मडके व इतर उत्पादने लॉकडाउनमुळे विक्री करणे शक्य नसल्याने मोठा आर्थिक फटका कुंभार समाजाला बसू शकतो. Lockdown is a big blow to the potter community

दरवर्षी उन्हाळ्यात आणि प्रामुख्याने अक्षयतृतीचेच्या दिवसानिमित्त मोठ्या प्रमाणात मातीच्या मडक्याची मागणी असते. या दिवसी होणारी मडक्यांची विक्री खऱ्या अर्थाने कुंभार बांधवांना आर्थिक पाठबळ मिळवून देत असते.

यावर्षी मात्र, कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ९ ते १५ मे दरम्यान कडक लॉकडाउन लावण्यात आला असून, या लॉकडाउनचा मोठा फटका कुंभार समाजाला बसला आहे. अक्षय तृतीयेनिमित्त मोठ्या प्रमाणात कुंभार बांधवांनी मडके, बैकुची घडवणूक केली होती.

परंतु, कडक लॉकडाउनमुळे त्यांना थेट दुकान मांडून विक्री करणे शक्य झाले नाही. अक्षय तृतीयेच्या एक दोन दिवस आधीच खऱ्या अर्थाने मातीचे मडके लोक विकत घेतात. अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सुद्धा बरेच लोक मडके खरेदी करता. परंतु, गेल्या दोन दिवसांप्रमाणे आजही कुंभार बांधवांना मडके विक्री करणे व लोकांना लॉकडाउमध्ये ते विकत घेण्यासाठी बाहेर पडणे कठीण आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात घडविलेले मडके व इतर मातीचे उत्पादने घरीच पडून राहण्याची शक्यता असून, मोठा आर्थिक फटका कुंभार बांधवांना यावर्षी बसू शकतो.

संपादन - विवेक मेतकर

