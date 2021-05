शेतकऱ्यांना दिलासा; महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्याचे दर गेल्या वर्षीप्रमाणेच

शेतकऱ्यांना दिलासा; महाबीजच्या सोयाबीन बियाण्याचे दर गेल्या वर्षीप्रमाणेच

अकोला : महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाने (mahabeej) यावर्षी सोयाबीन बियाण्याचे दर ( Soybean seed rates) गेल्यावर्षी एवढेच ठेवले आहेत. त्यामुळे शतेकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून, कंपनीचे बियाणे ७५ ते ८२ रुपये प्रतिकिलो दराने शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. Mahabeej soybean seed rates are the same as last year मात्र, पुरेशा प्रमाणात बियाण्याचा पुरवठा व्हावा, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून होत आहे.

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच शेतकऱ्यांना बियाण्याचे वेध लागतात. त्यात यंदा चांगला पाऊस होणार असल्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. शिवाय यंदाच्या हंगामात सोयाबीन दराची विक्रमी नोंद केली आहे. सोयाबीन पिकास यंदा ऐतिहासिक भाव मिळाला असून, सर्वाधिक आठ हजार रुपयांपर्यंत सोयाबीन विकले आहे. त्यामुळे सोयाबीनच्या बियाण्याचे भाव वाढण्याचे संकेत मिळत होते.

शेतकऱ्यांनी त्याची तयारीही केली आहे. दरम्यान महाबीजने सोयाबीन बियाण्याचे दर स्थिर ठेवले असून, गेल्या वर्षीच्या दरानेच बियाणे यंदाही शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

असे आहेत सोयाबीन बियाण्याचे दर

जेएस ३३५ या वाणाची किंमत ७५ रुपये किलो असून, ३० किलोची बॅग दोन हजार २५० रुपयांना शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. जेएस ९३०५, एमएएसयु ७१, जेएस ९५६० या वाणाची किंमत ७८ रुपये प्रतिकिलो असून, ३० किलोच्या बॅगसाठी दोन हजार ३४० रुपये मोजावे लागणार आहेत. एमएएसयु-१५८, डीएस-२२८ या वाणांची किंमत ८२ रुपये प्रतिकिलो असून, ३० किलोची बॅग दोन हजार ४६० रुपयांना शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागणार आहे.

याची खबरदारी घ्या

दरम्यान गेल्या वर्षी खासगी कंपन्यांनी प्रमाणित बियाणे म्हणून खुल्या बाजारातील सोयाबीन विकल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यंदाही यामध्ये कमी होईल, याची शक्यता नाकारता येत नाही. सोयाबीनचे भाव वाढल्याने पेराही वाढण्याची शक्यता असल्याने अनेक कंपन्या बियाण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः दक्षता घ्यावी लागणार आहे. स्वतःच्या घरातील बियाणे असेल तर, त्याची उगवण क्षमता तपासून पेरणी करावी. जरी कंपनीचे बियाणे खरेदी केले तरी त्याची पावती घेऊन सर्व लेबल जवळ ठेवून त्याचीही उगवण क्षमता तपासून पेरणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाकडूनही केले जात आहे.

