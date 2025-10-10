Akola Crime : राहत्या घरी साडीच्या फडक्याने घेतला गळफास; पत्नी आणि आईने दार उघडले अन्...

महान : येथील वार्ड क्रमांक ४ मधील रहिवाशी विठ्ठल गणपत सवरे, वय ४१ वर्ष, या व्यक्तीने त्याच्या राहत्या घरी साडीच्या फडक्याने गळफास (Akola Crime Case) घेऊन जीवन यात्रा संपवली. ही घटना दि.८ ऑक्टोबर रोजी दुपारी उघडकीस आली..मृतक विठ्ठल गणपत सवरे यांच्या कुटुंबातील पत्नी, आई, वडील, भाऊ हे दि.८ ऑक्टोबर रोजी सोयाबीन सोंगणीकरिता शेतात गेले होते. सोयाबीन सोंगल्यानंतर घरची मंडळी शेतातून दुपारी घरी परतले. पत्नी आणि आईने दार उघडले असता मृतक विठ्ठल हे घरात साडीच्या फडक्याने गळफास घेऊन लटकलेल्या अवस्थेत दिसून आले..Akola Crime : कुस्ती स्पर्धेत धक्कादायक प्रकार! प्रशिक्षकाने विद्यार्थ्याचा विवस्त्र व्हिडिओ केला व्हायरल; अश्लील शिवीगाळ करत दिल्या धमक्या.घरच्या लोकांनी त्यांना त्वरित महान प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणले असता तेथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रुचिता बोंबटकर यांनी प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचाराकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पाठविले. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सायंकाळी ५ वाजता विठ्ठल सवरे यांना दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले..वृत लिहेस्तोवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात मृत्तकाचा पोस्टमार्टम पंचनामा करण्याची कागदोपत्री कार्यवाही सुरू होती. मृतक विठ्ठल सवरे यांच्या मागे पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी, आई, वडील, भाऊ, एक बहिण, असा बराच मोठा आप्त परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.