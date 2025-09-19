अकोला

Zero Balance Account: विद्यार्थ्यांसाठी बँकेत आता झिरो बॅलन्स खाते; आता शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची गैरसोय टळणार

Scholarship Students: शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे झिरो बॅलन्स बचत खाते उघडण्यासाठी आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी हे सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
अर्चना फाटे

शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे झिरो बॅलन्स बचत खाते उघडण्यासाठी आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी हे सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहेत.

