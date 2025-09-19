Zero Balance Account: विद्यार्थ्यांसाठी बँकेत आता झिरो बॅलन्स खाते; आता शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांची गैरसोय टळणार

अर्चना फाटे मोताळा : शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांचे झिरो बॅलन्स बचत खाते उघडण्यासाठी आता महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी हे सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहेत..महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी शिष्यवृत्ती परीक्षेचे आयोजन केले जाते. शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना शिक्षण संचालनालय (योजना) कार्यालय मार्फत शिष्यवृत्तीची रक्कम अदा करण्यात येते. सदर शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती रक्कम अदा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे नवीन बँक खाते उघडणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम त्यांना हस्तांतरित करता येत नाही. .तथापि बऱ्याच वेळा झिरो बॅलन्स खाते उघडण्यास बँका टाळाटाळ करतात. त्यामुळे शिष्यवृत्तीची अल्प रक्कम प्राप्त करून घेण्यासाठी पालकांना स्वतःची पैसे गुंतवून पाल्याचे बँक खाते उघडावे लागते. अशा परिस्थितीत पालक जर आपल्या अल्पवयीन पाल्याचे बँकाचे उघडण्यास असमर्थ ठरले, तर तो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या रकमेपासून वंचित राहतो..शिष्यवृत्तीधारक ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम बँक खात्यात जमा होण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे किंवा विद्यार्थ्यांचे आई, वडील, पालक यांचे संयुक्त बँक खाते विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक बँकेची संलग्न असलेले झिरो बॅलन्स बचत खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत उघडण्यासंबंधी आता पाऊले उचलण्यात आली आहे..कार्यक्षेत्रातील तालुकास्तरीय जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे अधिकारी यांना तसे कळविण्यात आले आहे. जेणेकरून तालुक्यातील गटशिक्षणाधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रातील शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी संपर्क साधून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका बँकांमध्ये खाते उघडणे बाबत कळविले जाईल. विशेष म्हणजे बँक खाते नसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची यादी ची सॉफ्ट कॉपी संबंधित विभागाकडे उपलब्ध आहे..महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत संबंधित पत्र राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविण्यात आली आहेत. त्यामुळे लवकरच विद्यार्थ्यांना झिरो बॅलन्स खाते उघडण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे..CET 2025 : आता केंद्रांपर्यंत जाणे हीच ‘परीक्षा’, सारथी, बार्टी, महाज्योतीचा भोंगळ कारभार; विद्यार्थ्यांना फटका.दरवर्षी ३२ हजार विद्यार्थी इयत्ता पाचवी व आठवीचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरतात. मात्र, खाते नसल्याने अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतात. मागील वर्षीपासून आम्ही प्रयत्न सुरू केला आहे. केंद्रीय सहकारी बँक गावागावात आहेत. त्यामुळे शिष्यवृत्तीपासून कुणी वंचित राहू नये यासाठी हा प्रयत्न सुरू आहे.- डॉ. नंदकुमार बेडसे, अध्यक्ष, म. रा. परीक्षा परिषद, पुणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.