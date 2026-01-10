अकोला

Akot BJP AMIM Alliance : "मीडियाने चिंधीचा साप केला"; एमआयएमसोबतच्या युतीवर आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी तोडले मौन!

Prakash Bharsakle On BJP AMIM Yuti : अकोट नगर परिषदेत भाजप आणि एमआयएमची युती झाल्याच्या चर्चांचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी खंडन केले असून विकासासाठी काही नगरसेवक सोबत आल्याचे स्पष्ट केले.
अकोट : भाजप-एमआयएमची विचारधारा वेगळी असून, त्यांच्यासोबत युती करण्याच्या प्रश्नच येत नाही. अकोट नगर पालिका युतीबाबत मीडियाने चिंधीचा साप केला, असा खुलासा आ. प्रकाश भारसाकळे यांनी शनिवारी (ता.१०) त्यांच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केला.

