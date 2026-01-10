Akot BJP AMIM Alliance : "मीडियाने चिंधीचा साप केला"; एमआयएमसोबतच्या युतीवर आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी तोडले मौन!

अकोट : भाजप-एमआयएमची विचारधारा वेगळी असून, त्यांच्यासोबत युती करण्याच्या प्रश्नच येत नाही. अकोट नगर पालिका युतीबाबत मीडियाने चिंधीचा साप केला, असा खुलासा आ. प्रकाश भारसाकळे यांनी शनिवारी (ता.१०) त्यांच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केला..आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी दि.१० जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. त्यामध्ये त्यांनी आकोट नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवणुकीमध्ये भाजपाच्या नगराध्यक्षपदी माया धुळे व ११ उमेदवार विजयी झाले होते. विकास कामांच्या मुद्यावर राज्यात सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व शिवसेना पक्षाचे नगरसेवक भाजपसोबत आलेत. .BJP MIM Alliance: Akot Nagarpanchayat Election मध्ये वारं फिरलं, राजकारणात मोठा ट्विस्ट | Sakal News .त्यानंतर नगर परिषदेचा कारभार सुरळीत चालण्याकरिता अकोट शहर विकास मंच गठीत करण्यात आला. त्यामध्ये काँग्रेस, एआयएमएम व वंचित वगळता २१ सदस्याचे बहुमत विकास मंचाकडे तयार झाले होते. बहुमत झाल्यामुळे इतर पक्षाच्या नगरसेवकांना घेण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. दरम्यान एआयएमएम मधील दोन सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सोबत गेले. त्यांच्या माध्यमातून विकास मंचाकडे आलेत. एआयएमएम मधून विजयी झालेल्या नगरसेवकांमध्ये एक भाजपचा बुथ प्रमुख होता. .त्याच्या विनंतीवरुन त्यावेळी त्या भागामध्ये विकास कामांकरिता निधी उपलब्ध करुन कामे सुद्धा केली आहेत. त्याने एआयएमएम पक्षाची उमेदवारी घेतली व तो निवडून आला, त्याच्यासोबत एका नगरसेवकाला घेत तो अकोट शहर विकास मंचामध्ये विकास कामांकरिता आला. मी कोणालाही विकास मंचामध्ये येण्याबद्धल संपर्क केला नाही. विकासाच्या मुद्यावर, विकास कामांसाठी इतर पक्षाचे नगरसेवकसुद्धा बिनशर्त अकोट शहर विकास मंच मध्ये आलेत. एमआयएम व भाजपची विचारधारा वेगळी आहे. .त्यामुळे भाजप-एमआयएम सोबत युती करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा खुलासा भारसाकळे यांनी केला. पत्रकार परिषदेला भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकरराव मानकर, उमेश पवार, मा. तालुकाध्यक्ष राजेश रावणकर, तालुकाध्यक्ष गोपाल मोहोड, शहर अध्यक्ष हरिश टावरी सह भाजप नगरसेवक, पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.