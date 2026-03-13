Ladki Bahin Yojana: केवायसी न झाल्याने ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे मानधन थांबले; मुर्तिजापूर तालुक्यातील हजारो महिला अडचणीत

अतुल नवघरेलाखपुरी : माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत केवायसी न झाल्यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील लाखपुरी सर्कलसह अनेक सर्कलमधील महिलांना गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याची तक्रार पुढे आली आहे. त्यामुळे हजारो महिला वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..मुर्तिजापूर तालुक्यातील अनेक महिलांचे केवायसी प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. काही महिलांनी चुकीची केवायसी केल्यामुळे त्यांना सुधारित केवायसीसाठी पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी ज्या महिलांनी अद्याप केवायसी केलेली नाही त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे..Ladki Bahin Yojana: जानेवारीनंतर आता फेब्रुवारीचा हप्ताही लांबणीवर, लाडक्या बहिणींना कधी मिळणार १५००? महिलांमध्ये नाराजी.अनेक महिलांच्या आधारकार्डला मोबाईल क्रमांक लिंक नसणे तसेच संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणींमुळे केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही. महिला व बालकल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर केवायसी बाकी असलेल्या महिलांना सध्या प्रक्रिया पूर्ण करताना अडथळे येत असल्याचे सांगितले जात आहे..त्यामुळे केवायसी करण्यासाठी पुन्हा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महिलांकडून होत आहे. अन्यथा मुर्तिजापूर तालुका तसेच अकोला जिल्हयातील मधील शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक महिला योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे..Ladki Bahin Yojana : केवायसी करूनही मिळेना लाडक्या बहिणींना दरमहा अनुदान.सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात मुर्तिजापूर येथील आमदार तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी हा प्रश्न उपस्थित करून संबंधित महिलांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केवायसी न झालेल्या महिलांना पुन्हा संधी देऊन त्यांचे थकीत मानधन मिळावे, अशी मागणी तालुक्यातून जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.