अकोला

Ladki Bahin Yojana: केवायसी न झाल्याने ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे मानधन थांबले; मुर्तिजापूर तालुक्यातील हजारो महिला अडचणीत

KYC Issues Delay Payments for Women Beneficiaries: माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत केवायसी न झाल्यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील लाखपुरी सर्कलसह अनेक सर्कलमधील महिलांना गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याची तक्रार पुढे आली आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अतुल नवघरे

लाखपुरी : माझी लाडकी बहीण योजना अंतर्गत केवायसी न झाल्यामुळे मुर्तिजापूर तालुक्यातील लाखपुरी सर्कलसह अनेक सर्कलमधील महिलांना गेल्या चार महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याची तक्रार पुढे आली आहे. त्यामुळे हजारो महिला वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Akola
women
women empowerment
KYC
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.