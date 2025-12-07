अकोला

नोट्स आणि मार्क वाढवून देण्याच्या बहाण्याने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर शिक्षकाकडून अत्याचार; रूममध्ये नेत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध...

Details of the Malkapur Minor Girl Assault Case : मलकापूरमध्ये नोट्स व मार्क वाढवून देण्याच्या आमिषाने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार करून व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मलकापूर (अकोला) : अल्पवयीन विद्यार्थिनीला नोट्स आणि मार्क वाढवून देण्याच्या बहाण्याने बोलावून तिच्यावर अत्याचार (Minor Girl Assault) करीत व्हिडिओ स्क्रीन रेकॉर्डिंग व्हायरल करण्याची धमकी देत, वडील व भावाला जिवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी तक्रारीवरून एका शिक्षकासह, अल्पवयीन मुलीवर मलकापूर शहर पोस्टेला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

