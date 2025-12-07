नोट्स आणि मार्क वाढवून देण्याच्या बहाण्याने अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर शिक्षकाकडून अत्याचार; रूममध्ये नेत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध...

मलकापूर (अकोला) : अल्पवयीन विद्यार्थिनीला नोट्स आणि मार्क वाढवून देण्याच्या बहाण्याने बोलावून तिच्यावर अत्याचार (Minor Girl Assault) करीत व्हिडिओ स्क्रीन रेकॉर्डिंग व्हायरल करण्याची धमकी देत, वडील व भावाला जिवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी तक्रारीवरून एका शिक्षकासह, अल्पवयीन मुलीवर मलकापूर शहर पोस्टेला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत पीडित तरुणीच्या तक्रारीनुसार, आरोपी मुकेश परमसिंग रबडे (४०) रा. तरोडा, ता. मोताळा हा परिचित असून त्याने ता. २८ ऑक्टोबर रोजी नोट्स आणि प्रॅक्टिकल मार्क देतो असे सांगून तिला तहसील चौकात बोलावले. तेथून त्याने पिडितेला एका रूमवर नेले व रूममध्ये पीडितीच्या मैत्रिणीला व्हिडिओ कॉल करून स्क्रीन रेकॉर्डिंग कर असे सांगितले..कलमुरुडेश्वर मठाजवळ काँग्रेस ग्रामपंचायत सदस्याची निर्घृण हत्या; आरोपी बजरंग दलाशी संबंधित, दोन गटांत नेमकं काय घडलं?.त्यानंतर चापटा, बुक्क्यांनी मारहाण करून जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत सोडताना प्रकार कोणाला सांगितला तर व्हिडिओ व्हायरल करण्याची व वडील आणि भावाला जिवे मारण्याची धमकी दिली. मागील काही दिवसापूर्वी पीडीतेच्या मैत्रीणने रेकॉर्डिंग व्हायरल केल्याने पिडीतीच्या कुटुंबाच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. त्यानंतर पीडित मुलीने वडिलांना सत्य सांगून पोलिसात तक्रार दाखल केली..या प्रकरणी पीडितेने दिलेल्या तक्रारीवरून मलकापूर शहर पोलिसांनी आरोपी मुकेश रबडे याच्यासह एक अल्पवयीन मुलगी अशा दोघांविरुद्ध विरुद्ध विविध कलमान्वये पोस्को कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी अधिक तपास पोलिस निरीक्षक गणेश गिरी हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.