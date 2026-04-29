अकोला

Akola News: लिंबू, आंबे, पेरू बागांसह ठिबक जळाले; शेतकरी संकटात; आग लागल्याने नुकसान भरपाईची मागणी

Damage to Drip Irrigation and Solar Equipment: पातूर तालुक्यातील मळसुर शेतकऱ्यांच्या बागांमध्ये आग लागून लिंबू, आंबे, पेरू झाडे आणि ठिबक जळून खाक झाले. मुख्य विद्युत वाहिनी फॉल्टमुळे आग विझवण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले.
विवरा : पातूर तालुक्यातील मौजे मळसुर येथे रविवारी (ता. २६) दुपारी १ वाजता दरम्यान मुख्य विद्युत वाहिनीवर फॉल्ट झाल्याने महिला शेतकरी पूनम विनोद राऊत यांचे शेत सर्वे नं. ७१ मधील लिंबू, आंबे, पेरू तसेच तेजस सुभाष राऊत यांचे सोलर पॅनल, केबल, पाईप व स्प्रिंकलर पाईपसह, आंबे व पाच एक्कर क्षेत्रावरील झाडाखाली जमा करून ठेवलेले ठिबक पूर्णपणे जळून खाक झाले.

