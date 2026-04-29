Akola News: लिंबू, आंबे, पेरू बागांसह ठिबक जळाले; शेतकरी संकटात; आग लागल्याने नुकसान भरपाईची मागणी

विवरा : पातूर तालुक्यातील मौजे मळसुर येथे रविवारी (ता. २६) दुपारी १ वाजता दरम्यान मुख्य विद्युत वाहिनीवर फॉल्ट झाल्याने महिला शेतकरी पूनम विनोद राऊत यांचे शेत सर्वे नं. ७१ मधील लिंबू, आंबे, पेरू तसेच तेजस सुभाष राऊत यांचे सोलर पॅनल, केबल, पाईप व स्प्रिंकलर पाईपसह, आंबे व पाच एक्कर क्षेत्रावरील झाडाखाली जमा करून ठेवलेले ठिबक पूर्णपणे जळून खाक झाले..मुख्य लाईनवर दुपारी अचानक फॉल्ट झाल्याने आगीचे गोळे जमिनीवर पडले. शेतात गवत असल्याने आगीने क्षणार्धात रौद्र रूप धारण केले. शेतात चहू बाजूने मोठ्या प्रमाणात आग लागली असल्याने व हवा असल्याने आग विझवण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले. शेतकऱ्याने झाडाला बांधलेले बैल सोडून त्यांचे प्राण वाचवले..मात्र यामध्ये शेतातील पाच एक्कर क्षेत्रातील झाडाखाली जमा करून ठेवलेले ठिबक, स्प्रिंकलर पाईप, सोलर पंपचे वायर, पाईप इत्यादी सह आंबे, लिंबू, रामफळ, हनुमान फळ इत्यादी पूर्णपणे जळून खाक झाले..संबंधित घटनेची माहिती विनोद राऊत यांनी पोलिस स्टेशन चान्नीचे ठाणेदार तसेच महावितरण अकोला ग्रामीणचे कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता पातूर, कनिष्ठ अभियंता सस्ती यांना दिली. त्यासोबतच चान्नी पोलिस स्टेशनला घटनेची तक्रार दिली. त्यांनी या बाबत नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.."रविवारी दुपारी १२ ते १ वाजता दरम्यान माझ्या शेतात शॉट सर्किट झाल्यामुळे आगीने रौद्ररूप धारण केले. यामध्ये ठिबक, स्प्रिंकलर संच, लिंबू, आंबे, पेरू झाडे जळून खाक झाले. त्यामुळे माझे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याबाबत मी पोलिस स्टेशन चान्नी येथे तक्रार दाखल केली आहे. महावितरणने तात्काळ पंचनामा करून नुकसान भरपाई द्यावी."- सौ. पूनम विनोद राऊतमहिला शेतकरी, मळसुर, ता. पातूर."शेतातून गेलेला महावितरणचा तार तुटल्याने व स्पार्किंग झाल्याने माझे सोलर पॅनल, केबल, पाईप व आंबे, रामफळाची झाडे पूर्णपणे जळून खाक झाली आहेत. संबंधित यंत्रणेने तात्काळ नुकसानीचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी."- तेजस सुभाष राऊतशेतकरी, मळसुर, ता. पातूर.