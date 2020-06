व्यवस्थेवर भारी कोरोना महामारी! अशीच होत आहे येथील स्थिती

अकोला : कोरोना संसर्गाच्या आपत्तीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणखी 11 इमारती कोविड केअर सेंटर म्हणून अधिग्रहित केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात कोविड केअर सेंटरमधील खाटांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. परंतु येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये सदर व्यवस्था सुद्धा कमी पडण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्ह्यातील मंगल कार्यालयांची पाहणी करत आहेत. रुग्णसंख्या वाढल्यास मंगल कार्यालय सुद्धा प्रशासन अधिग्रहित करु शकते. कोरोना महामारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे. त्यानंतर सुद्धा कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. या स्थितीत रुग्णांना ठेवण्यासाठी जागेची कमतरता भासत आहे. परिणामी प्रशासनामार्फत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया व्यतिरीक्त इतर ठिकाणी सुद्धा रुग्णांच्या उपचाराची व्यवस्था सुरु केली आहे. त्याअंतर्गत जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्या आदेशावर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात सुद्धा रुग्णांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासोबतच आता व्यवस्था कमी पडल्यास मंगल कार्यालय सुद्धा प्रशासन ताब्यात घेण्याची तयारी करत आहे. त्यासाठीची पाहणी सुद्धा सुरु करण्यात आली आहे. या इमारती व परिसरात निरीक्षणाखाली ठेवण्यात येणाऱ्या व्यक्तींच्या कक्षात अन्य कोणासही आवश्यक नोंदींशिवाय प्रवेश करता येणार नाही. या क्षेत्रात कलम 144 लागू करुन प्रतिबंधात्मक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल. खासगी रुग्णालय अधिग्रहित करणार

कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करण्यासाठी प्रशासन वेळ पडल्यास खासगी रुग्णालय सुद्धा अधिग्रहित करु शकते. त्यामुळे 20 व त्यापेक्षा अधिक खाटांची संख्या असलेल्या रुग्णालयांची प्रशासनाने पाहणी सुद्धा केली आहे. अत्यावश्‍यक स्थितीत खासगी रुग्णालय अधिग्रहित करण्यात येतील, अशी माहिती आहे. शाळा, वसतीगृह बनेल क्वारंटाईन सेंटर

ग्रामीण भागात कोरोना रुग्णांना संस्थागत अलगीकरणात ठेवण्यासाठी यापूर्वीच शाळा, वसतीगृहांमध्ये क्वारंटाईन सेंटर बनवण्यात आले आहेत. परंतु त्याठिकाणी सुद्धा व्यवस्था कमी पडल्यास मंगल कार्यालय अधिग्रहित करुन क्वारंटाईन सेंटर बनवण्यात येतील.

