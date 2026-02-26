MLA Amol Mitkari : अजितदादांच्या नावाने राज्यस्तरीय पुरस्कार सुरू करा; आमदार अमोल मिटकरी यांची अधिवेशनात मागणी

अकोला - महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांच्या नावाने राज्यस्तरीय पुरस्कार सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार अमोल मिटकरी यांनी अधिवेशनात केली आहे. अजितदादांनी राज्याच्या प्रशासनात दीर्घकाळ विविध महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत विकासाभिमुख आणि निर्णयक्षम नेतृत्वाची ओळख निर्माण केली असून त्यांच्या कार्याचा सन्मान व्हावा, या उद्देशाने हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्याचे मिटकरी यांनी स्पष्ट केले. .अजित पवार यांनी जलसंपदा, वित्त, नियोजन यांसारख्या महत्त्वाच्या खात्यांचे नेतृत्व करताना राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. सिंचन प्रकल्पांना गती देणे, पायाभूत सुविधांची उभारणी, आर्थिक नियोजनात शिस्त आणणे तसेच निधीचे प्रभावी वाटप करणे या बाबींमध्ये त्यांनी सक्रिय भूमिका बजावली..ग्रामीण भागातील विकासकामांना चालना देतानाच शहरी भागातील मूलभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठीही त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. आमदार अमोल मिटकरी यांनी आपल्या भाषणात नमूद केले की, “अजितदादांचे प्रशासनातील योगदान, कार्यक्षमता आणि लोकाभिमुख दृष्टिकोन लक्षात घेता त्यांच्या नावाने ‘अजितदादा पवार राज्य गौरव पुरस्कार’ सुरू करण्यात यावा..या पुरस्काराच्या माध्यमातून विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना सन्मानित करता येईल.' प्रशासन, सहकार, कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा तसेच सामाजिक क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्यांचा गौरव करण्याचा या पुरस्कारामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले..मिटकरी यांच्या मते, अशा प्रकारचा राज्यस्तरीय पुरस्कार केवळ सन्मानापुरता मर्यादित न राहता राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि उद्योजक यांना प्रेरणा देणारा ठरेल. गुणवंत व्यक्तींच्या कार्याची दखल घेतल्यास समाजात सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन विकासाला चालना मिळेल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले..राज्य शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करून लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अजित पवार यांच्या दीर्घ सार्वजनिक जीवनातील योगदानाचा गौरव करण्याबरोबरच राज्यातील विविध क्षेत्रांत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा पुरस्कार महत्त्वाचा ठरेल, असा विश्वास आमदार मिटकरी यांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.