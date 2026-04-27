Akola News: पत्नीला ठार मारून फरार झालेला आरोपी मूर्तिजापूर पोलिसांच्या जाळ्यात

मूर्तिजापूर: क्षुल्लक कारणावरून पत्नीचा निर्घृण खून करून मध्य प्रदेशातून फरार झालेल्या एका आरोपीला येथील शहर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. .प्राप्त माहितीनुसार, आरोपी मुंगिया कन्हैयाल जावरकर (वय २९ वर्षे, रा. जल्लार कामिदा, जि. बैतुल, मध्य प्रदेश) याने १९ एप्रिल २०२६ रोजी पत्नी बाली मुंगिया जावरकर हिची हत्या केली होती..पत्नी 'मीना डॅम' येथे कपडे धुत असताना आरोपीने तिच्या डोक्यात दगडाने प्रहार करून तिला जीवे मारले आणि तिचा मृतदेह डॅमच्या पाण्यात फेकून देऊन तो तिथून पसार झाला होता. एक इसम संशयास्पदरीत्या मूर्तिजापूर शहर पोलिस स्टेशन परिसरात फिरताना सकाळी आढळला..पोलिसांनी त्याला हटकले आणि विश्वासात घेऊन विचारपूस केली असता, त्याने स्वतःच आपल्या पत्नीची हत्या केल्याची कबुली दिली. मूर्तीजापूर पोलिसांनी तत्काळ मध्य प्रदेशातील बैतुल बाजार पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधला. तेव्हा तिथे आरोपीविरुद्ध कलम १०३ (२) भा.न्या.स. (भारतीय न्याय संहिता) अन्वये गुन्हा (रजि. नं. १२४/२६) दाखल असून तो गेल्या काही दिवसांपासून फरार असल्याचे निष्पन्न झाले..ही कामगिरी अकोला जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, अपर पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत रेड्डी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी वैशाली मुळे यांच्या मूर्तीजापूर शहर पोलस स्टेशनचे ठाणेदार अजित जाधव, सुरेश पांडे, संतोष अंबिलवाडे, नामदेव आडे, पवन बोचरे, सुरेंद्र शेजवळ आणि शाम आठवे यांनी पार पाडली. आरोपीला सध्या मूर्तीजापूर पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, पुढील तपासासाठी त्याला बैतुल बाजार (मध्य प्रदेश) पोलिसांच्या स्वाधीन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.