 विदर्भात सर्वाधिक कोरोनाचे मृत्यू अकोल्यात!

अकोला ः इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत काहीशा उशिराने अकोल्यात एंट्री करणाऱ्या कोरोनाने चांगलाच हाहाकार माजविला आहे. दिवसाला रुग्णसंख्या वाढत असून, 650 च्या वर पॉझिटिव्ह अहवालांची संख्या पुढे जाऊन पोहचली आहे. असे जरी असले तरी याच अकोला जिल्ह्याने मृत्यूदरात चांगलाच उच्चांक घेतला असून, उपराजधानी नागपूरपेक्षा कोरोनाने मरणाऱ्यांची संख्या अकोल्यात आहे. हा मृत्यूदर रोखण्याचे आरोग्य विभागासमोर मोठे आव्हान आहे. वऱ्हाडातील प्रमुख शहर आणि जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या अकोल्यात कोरोनाने बुलडाणा आणि वाशीम या दोन्ही जिल्ह्यानंतर शिरकाव केला होता. ही लगतची दोन्ही जिल्हे रेडझोनमध्ये असताना अकोल्यात काहीशीच रुग्णसंख्या होती. असे असताना मात्र, जेव्हा इतर जिल्हे कोरोनामुक्तीकडे वाटचालक करीत होते तेव्हा मात्र, अकोल्यात रुग्णसंख्या वाढण्यास सुरूवात झाली आहे. आता अकोल्यात 650 पेक्षाही अधिक पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांची संख्या जाऊन पोहचली आहे. तर यासोबतच इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अकोल्यात आतापर्यंत एका आत्महत्येसह 33 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून, ही संख्या विदर्भातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत भयावह अशीच आहे. विदर्भातील प्रमुख जिल्ह्यांधील कोरोना मृत्यू

जिल्हा मृत्यू

यवतमाळ 03

अमरावती 15

बुलडाणा 03

वाशीम 02

अकोला 33 (1 आत्महत्या)

नागपूर 12

वर्धा 01

भंडारा 00

गोंदिया 00

चंद्रपूर 00

गडचिरोली 00 शेवटच्या क्षणी आलेल्यांचा मृत्यू

अकोल्यात वाढत असलेल्या मृत्यूदराबाबत आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला असता अकोल्यात मृत्यू होणाऱ्या कोरोना बाधित हे सर्वाधिक वृद्ध आणि इतर आजार असलेले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तर सोबतच जे रुग्ण शेवटच्या क्षणी उपचारासाठी दाखल झाले त्यांचाच मृत्यू झाला असल्याचीही माहिती आरोग्य विभागाने दिली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर अमरावती

अकोल्यात एका आत्महत्येसह 33 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला असला तरी या जिल्ह्यापाठोपाठ अमरावतीमध्ये सर्वाधिक मृत्यू झाले आहेत. अमरावतीमध्ये आतापर्यंत 15 जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला असून, अकोल्यानंतर सर्वाधिक मृत्यू होणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये अमरावतीचा समावेश आहे.

