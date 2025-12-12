अकोला

Bike Accident: नांदुरा मार्गावरील दुचाकी अपघातात नगरसेविकेच्या मुलाचा मृत्यू, पादचारी गंभीर जखमी

Motala Accident: दुचाकीच्या अपघातात एकाचा मृत्यू, तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना बुधवारी रात्री साडेसात वाजताच्या सुमारास नांदुरा मार्गावरील कृउबा समिती नजीक घडली.
मोताळा : दुचाकीच्या अपघातात एकाचा मृत्यू, तर एक जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना बुधवारी (ता. १०) रात्री साडेसात वाजताच्या सुमारास नांदुरा मार्गावरील कृउबा समिती नजीक घडली.

