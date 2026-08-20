MSEDCL Bribe Case: रीलिज ऑर्डरसाठी लाचेची मागणी भोवली; महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्याला एसीबीने रंगेहाथ पकडले

धामणगावरेल्वे : सोलर पॅनल बसविण्याचे काम करणाऱ्या व्यक्तीला रीलिज ऑर्डरचे काम करण्याकरिता महावितरण, धामणगावरेल्वे येथील उपकार्यकारी अभियंता राहुल निळकंठ उमरे (वय ४९) यांना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली, अशी माहिती एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.सोलर पॅनलचे काम करणाऱ्याला आठ मे २०२६ रोजी सोलर पॅनल बसविण्याचा कंत्राट मिळाला होता. त्याकरिता ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. परंतु तक्रारकर्ता १७ ऑगस्ट रोजी महावितरणच्या धामणगावरेल्वे येथे गेले असता, रीलिज ऑर्डरच्या कामासाठी ते उपकार्यकारी अभियंता यांना भेटले. .त्यांना विचारणा केली असता, रीलिज ऑर्डरकरिता एक हजार रुपये लाचेची मागणी करीत असल्याची तक्रार लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. १९ ऑगस्टला लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. तक्रारकर्त्याकडून एक हजार रुपये लाच स्वीकारताना उपकार्यकारी अभियंता राहुल निळकंठ उमरे यास रंगेहाथ पकडले. .MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.दत्तापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सुरू केली होती. पोलिस निरीक्षक योगीता ठाकरे, नीलिमा सातव, सुजाता बन्सोड, सुधीर चर्जन, प्रमोद रायपुरे, उपेंद्र थोरात, सचिन अठूर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.