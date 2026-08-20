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MSEDCL Bribe Case: रीलिज ऑर्डरसाठी लाचेची मागणी भोवली; महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्याला एसीबीने रंगेहाथ पकडले

MSEDCL Engineer Caught Taking Bribe by ACB in Dhamangaon: रीलिज ऑर्डरसाठी एक हजाराची लाच; सापळा रचून महावितरणच्या उपकार्यकारी अभियंत्याला एसीबीची कारवाई
MSEDCL deputy executive engineer caught in ACB bribe case

ACB Catches MSEDCL Deputy Executive Engineer Taking Bribe for Solar Panel Release Order in Dhamangaon Railway

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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धामणगावरेल्वे : सोलर पॅनल बसविण्याचे काम करणाऱ्या व्यक्तीला रीलिज ऑर्डरचे काम करण्याकरिता महावितरण, धामणगावरेल्वे येथील उपकार्यकारी अभियंता राहुल निळकंठ उमरे (वय ४९) यांना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली, अशी माहिती एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

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