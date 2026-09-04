MSEDCL Power Theft: वीजचोरांना महावितरणचा ‘शॉक’; एक हजार ६१२ चोऱ्या उघड; अडीच कोटींची वीजचोरी; ८८१ ग्राहकांनी भरले १ कोटी ७७ लाख

अकोला: वीजचोरी करणाऱ्यांविरोधात महावितरणने अकोला परिमंडळात धडक मोहीम सुरू केली असून, अवघ्या पाच महिन्यांत १ हजार ६१२ वीजचोऱ्या उघडकीस आणल्या आहेत. अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा जिल्ह्यांत केलेल्या या कारवाईत २ कोटी ६५ लाख रुपयांची वीजचोरी निष्पन्न झाली आहे. त्यापैकी ८८१ ग्राहकांनी आतापर्यंत १ कोटी ७७ लाख रुपये भरले आहेत. विशेष म्हणजे, ऑगस्टमध्येच तब्बल ४३६ वीजचोऱ्या पकडण्यात आल्या..महावितरणच्या पथकांनी थेट वीजवाहिनीवर हूक टाकून वीज वापरणे तसेच मीटरमध्ये फेरफार करून वीजचोरी करण्याची प्रकरणे उघडकीस आणली. जिल्हानिहाय कारवाईत बुलडाणा आघाडीवर असून, तेथे ९३४ वीजचोऱ्या पकडण्यात आल्या. अकोला जिल्ह्यात ३४६, तर वाशीम जिल्ह्यात ३३२ वीजचोऱ्या उघड झाल्या. अकोला जिल्ह्यातील ३२८ प्रकरणांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून, त्यातून ७३ लाख रुपयांची वीजचोरी निष्पन्न झाली आहे. वाशिममधील २८१ प्रकरणांत ४३ लाख, तर बुलडाण्यातील ८६६ प्रकरणांत तब्बल १ कोटी ४७ लाख रुपयांची वीजचोरी निश्चित झाली आहे. उर्वरित १३७ प्रकरणांचे मूल्यांकन सुरू आहे..Maharashtra Artificial Rain: कर्नाटकात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग, महाराष्ट्रात मात्र ‘उशीर’; तज्ज्ञांनी नेमकं काय सांगितले वास्तव...थकबाकीदारांवरही ‘वॉच’थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडित केलेल्या जोडण्यांचीही महावितरणकडून विशेष तपासणी केली जात आहे. वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर अन्य ठिकाणाहून अनधिकृतपणे वीज वापर होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवरही कारवाई केली जात आहे. वीजचोरीमुळे वितरणातील व वाणिज्यिक हानी वाढते. त्यामुळे ही हानी कमी करून सर्वसामान्य ग्राहकांना सुरळीत वीजपुरवठा देण्यासाठी वीजचोरीविरोधातील मोहीम आगामी काळात आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे. ग्राहकांनी अधिकृत वीज जोडणीद्वारेच वीज वापरावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे..वीजचोरीच्या बिलांची वसुली सुरूनिष्पन्न झालेल्या २ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या वीजचोरीच्या बिलांपैकी ८८१ ग्राहकांनी १ कोटी ७७ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. अकोल्यातील २२६ ग्राहकांनी ५९ लाख, वाशिममधील १५२ ग्राहकांनी २७ लाख, तर बुलडाण्यातील ५०३ ग्राहकांनी ९१ लाख रुपये भरले आहेत..CJP Meeting : अभिजीत दीपकेंची राजकारणात एन्ट्री? 'सीजेपी' प्रवक्ते आशुतोष रांका अन् अखिलेश यादवांच्या भेटीने वाढला सस्पेंस.पाच जणांवर फौजदारी कारवाईवीजचोरीप्रकरणी दंडात्मक तडजोड शुल्क आकारण्यात येत आहे. मात्र, दंड व तडजोड शुल्क भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पाच ग्राहकांविरुद्ध विद्युत कायदा, २००३ मधील कलम १३५ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये अकोला जिल्ह्यातील तीन, तर बुलडाणा जिल्ह्यातील दोन ग्राहकांचा समावेश आहे. वीजचोरीची रक्कम दंडासह विहित मुदतीत न भरल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाई केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.