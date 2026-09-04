अकोला

MSEDCL Power Theft: वीजचोरांना महावितरणचा ‘शॉक’; एक हजार ६१२ चोऱ्या उघड; अडीच कोटींची वीजचोरी; ८८१ ग्राहकांनी भरले १ कोटी ७७ लाख

MSEDCL Uncovers 1,612 Power Theft Cases in Five Months: अकोला परिमंडळात महावितरणच्या धडक मोहिमेत पाच महिन्यांत १,६१२ वीजचोऱ्या उघडकीस आल्या असून २ कोटी ६५ लाख रुपयांची वीजचोरी निष्पन्न झाली.
MSEDCL Power Theft

MSEDCL Power Theft

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अकोला: वीजचोरी करणाऱ्यांविरोधात महावितरणने अकोला परिमंडळात धडक मोहीम सुरू केली असून, अवघ्या पाच महिन्यांत १ हजार ६१२ वीजचोऱ्या उघडकीस आणल्या आहेत. अकोला, वाशीम आणि बुलडाणा जिल्ह्यांत केलेल्या या कारवाईत २ कोटी ६५ लाख रुपयांची वीजचोरी निष्पन्न झाली आहे. त्यापैकी ८८१ ग्राहकांनी आतापर्यंत १ कोटी ७७ लाख रुपये भरले आहेत. विशेष म्हणजे, ऑगस्टमध्येच तब्बल ४३६ वीजचोऱ्या पकडण्यात आल्या.

Loading content, please wait...
Akola
vidarbha
MSEDCL
Maharashtra power theft news
power theft investigations
Marathi News Esakal
www.esakal.com