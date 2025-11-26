Akola News : महापालिकेच्या मतदार यादीचा कार्यक्रम लांबणीवर; राज्य निवडणूक आयोगाकडून सुधारीत तारखा जाहीर

- श्रीकांत राऊतअकोला - राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम बदलला असून राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. मतदार यादी पुनर्रचनेसाठी आवश्यक प्रक्रिया वाढल्याने महानगरपालिका निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता अधिक बळावली आहे. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिध्द झालेल्या मूळ कार्यक्रमात बदल करून आयोगाने बुधवारी (ता.२६) सुधारीत तारखा जाहीर केल्या..राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिकेला यापूर्वीच मतदार यादीच्या तयारीसंदर्भातील निर्देश दिले होते. प्रभागनिहाय मतदार याद्या यापूर्वीच प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र मतदार यादीतील हरकती, दुरुस्ती आणि पडताळणीसाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले.त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया किमान दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. हरकतींवर सुनावणी घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या यापूर्वी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार होत्या. त्यात आता बदल झाला असून, अंतिम मतदार याद्या १० डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होतील. निवडणूक आयोगाने आगामी मनपा निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा चार टप्प्यांचा कार्यक्रम सुधारित केला आहे..प्रारूप मतदार यादीवरील हरकती व सूचना दाखल करण्यापासून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीपर्यंतच्या सर्व तारखा बदलल्या आहेत. दरम्यान, मतदार यादीचा कार्यक्रम सुधारित झाल्याने निवडणुका पुढे ढकलल्या जातात की काय, अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे. आता सुधारित वेळापत्रकानुसार अंतिम मतदार यादी २२ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध होणार असल्याने निवडणूक कार्यक्रम पुढे जाण्याची चिन्हे आहेत..मतदार याद्यांवर आक्षेपअनेक ठिकाणी मतदार याद्यांवर आक्षेप नोंदविण्यात आले असून, त्यामुळे सर्व हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणूनही हा कार्यक्रम सुधारित करण्यात आल्याची माहिती आहे. मतदारांची नावे दुसऱ्या प्रभागांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आल्याच्या तक्रारीही प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या..असा आहे सुधारित कार्यक्रमप्रारूप मतदार यादिवर हरकती व सूचना : ३ डिसेंबर २०२५हरकतींची छाननी व अंतिम मतदार यादी : १० डिसेंब २०२५मतदान केंद्रांच्या स्थळांची यादी प्रसिद्ध करणे : १५ डिसेंबर २०२५मतदान केंद्रनिहाय अंतिम मतदार यादी : २२ डिसेंबर २०२५.राज्य निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांसाठी सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुढील कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. मतदार यादीवर हरकती नोंदविण्यासाठी आता ३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत असणार आहे.- अनिल बिडवे, निवडणूक विभाग प्रमुख, मनपा, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.