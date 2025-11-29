अकोला

Akola News : महापालिकेचा इशारा! थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन होणार बंद, दहा हजारांपेक्षा थकबाकी असल्यास कारवाई

अकोला महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील पाणीपट्टी कर संकलन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे.
अकोला - महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील पाणीपट्टी कर संकलन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. अवैध नळजोडण्या तसेच पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून थकबाकीदारांचे नळजोडणी खंडित करण्याची मोहीम मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. दहा हजार व त्यापुढील थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येणार असून, नळ कनेक्शन कापले जाणार आहेत.

