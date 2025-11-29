Akola News : महापालिकेचा इशारा! थकबाकीदारांचे नळ कनेक्शन होणार बंद, दहा हजारांपेक्षा थकबाकी असल्यास कारवाई

अकोला - महानगरपालिका प्रशासनाने शहरातील पाणीपट्टी कर संकलन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. अवैध नळजोडण्या तसेच पाणीपट्टी थकविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून थकबाकीदारांचे नळजोडणी खंडित करण्याची मोहीम मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. दहा हजार व त्यापुढील थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येणार असून, नळ कनेक्शन कापले जाणार आहेत..महानगरपालिका प्रशासनाकडून गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून थकीत असलेल्या पाणीपट्टीच्या वसुलीसाठी सर्वेक्षण सुरु आहे. ज्या नळ धारकांकडे पाणीपट्टीची रक्कम बरेच दिवसांपासून थकीत आहे किंवा ज्यांनी पाण्याचा वापर करत असूनही नोंदणी न करता अवैध नळजोडणी घेतलेली आहे, अशा नागरिकांविरोधात कठोर पावले उचलली जाणार आहेत..अवैध नळ कनेक्शन आणि थकीत पाणीपट्टीमुळे मनपाच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत असून शहरातील जल व्यवस्थापन कार्यक्षमतेवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे. महानगरपालिकेच्या वतीने सद्य:स्थितीत २५ मिटर रिडर नेमण्यात आले आहेत.हे मिटर रिडर संपूर्ण शहरात मिटर रिडींग घेण्याचे काम करत असून, नळ धारकांकडून पाणीपट्टी कराची रक्कम स्वीकारण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. नागरिकांनी त्यांना सहकार्य करून पाणीपट्टीची रक्कम वेळेत भरावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..पाणीपुरवठा खंडित होणारअनेक ठिकाणी अवैध नळजोडण्या घेऊन नागरिक पाणी वापरत आहेत. मनपाने कठोर पवित्रा घेत, नियम न पाळणाऱ्यांच्या नळजोडण्या थेट खंडित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. ज्या घरगुती नळधारकांकडे दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी आहे त्यांनी तत्काळ देयकाची पूर्तता करावी.अन्यथा त्यांची नळजोडणी बंद करण्यात येईल. तसेच अवैध नळजोडणी असलेल्यांनी त्वरित मनपा पाणीपुरवठा विभागाशी संपर्क साधून नोंदणी वैध करून घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येणार आहे..नागरिकांना पाणीपट्टी कराचा भरणा करणे सोईचे व्हावे याकरिता ऑनलाईन कर भरण्याची (https://amcwaterbill.org) या संकेत स्थळाव्दारे सुविधा देण्यात आली आहे. १० हजार रुपये व त्यापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या नळजोड धारकांनी आपल्या थकित पाणीपट्टी कराचा भरणा तात्काळ करावा अन्यथा त्यांच्याकडील नळजोडणी खंडीत करण्यात येणार आहे.- अमोल डोईफोडे, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, मनपा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.