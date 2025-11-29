अकोला

Akola News : नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रचार शिगेला; उमेदवार पिंजून काढताहेत वॉर्ड

अकोला जिल्ह्यातील पाच नगरपरिषद आणि एका नगरपंचायतीसाठी निवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे.
अकोला - जिल्ह्यातील पाच नगरपरिषद आणि एका नगरपंचायतीसाठी निवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. सदस्य पदांसाठी ७०७ आणि नगराध्यक्ष पदासाठी ३९ उमेदवार रिंगणात असल्याने बहुकोनी लढती निश्चित झाल्या आहेत. नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक असल्याने राजकीय वातावरण तापलेले असून प्रत्येक पक्ष आपले मतदार पिंजून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

