Akola News : नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रचार शिगेला; उमेदवार पिंजून काढताहेत वॉर्ड

अकोला - जिल्ह्यातील पाच नगरपरिषद आणि एका नगरपंचायतीसाठी निवडणुकीचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. सदस्य पदांसाठी ७०७ आणि नगराध्यक्ष पदासाठी ३९ उमेदवार रिंगणात असल्याने बहुकोनी लढती निश्चित झाल्या आहेत. नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक असल्याने राजकीय वातावरण तापलेले असून प्रत्येक पक्ष आपले मतदार पिंजून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. .राजकीय समीकरणे प्रत्येक नगरपरिषदमध्ये भिन्न आहेत. अकोट व तेल्हारा येथे महायुतीत अंतर्गत मतभेद आणि पक्षातील गटबाजी स्पष्ट दिसत आहेत. भाजप, शिंदे सेना आणि राष्ट्रवादी (अजित) स्वबळावर असल्याने मतविभाजनाचा फटका महायुतीवर पडण्याची शक्यता आहे.काँग्रेस व उद्धव ठाकरे गट एकत्र असले तरी स्थानिक बंडखोरी निकालावर परिणाम करू शकते. अकोटमध्ये सात-सात उमेदवार असल्याने निकाल अनिश्चित आहे. मुर्तिजापूरमध्ये सहकार राजकारणाचा प्रभाव ठराविक, भाजपचे हर्षल साबळे, उबाठा गटाचे विनायक गुल्हाने आणि वंचितचे शेख इम्रान यांच्यात सरळ त्रिकोणी संघर्ष आहे..बाळापूरमध्ये मुस्लिम मतदारांचे वर्चस्व आणि माजी आमदार नतिकोद्दीन खतिब यांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो. हिवरखेडमध्ये राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात तिरंगी संघर्ष रंगला असून आमदार प्रकाश भारसाकळे व आमदार अमोल मिटकरी आपल्या नेतृत्वाचा पुरेपूर वापर करताना दिसत आहे.बार्शिटाकळीमध्ये वंचित, भाजप, उबाठा गट आणि काँग्रेस यांच्यात बहुकोनी संघर्ष दिसत आहे. तेल्हारा आणि अकोटमध्ये महायुतीतील अंतर्गत मतभेद, स्थानिक गटबाजी आणि उमेदवारांची सक्रियता परिस्थिती गुंतागुंतीची बनवत आहेत. स्टार प्रचारक, रॅली, सभांमधील आक्रमक रणनीती आणि सामाजिक माध्यमांच्या माध्यमातून प्रचारामुळे मतदारांवर प्रभाव दिसून येत आहे..पालकमंत्री आकाश फुंडकर, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधीर सावरकर, अमोल मिटकरी, साजिद पठाण, प्रकाश भारसाकळे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. त्यापाठोपाठ प्रत्येक पक्षाचे जिल्हाप्रमुखांनी प्रचारासाठी कंबर कसली आहे.उमेदवार आणि पक्ष प्रचारासाठी विविध माध्यमांचा वापर करताना दिसत आहेत. वॉर्ड वीजिट्स, दारोदार प्रचार, पोस्टर व बॅनर, सर्व्हिस व्हॅन, व्हॉट्सअॅप ग्रुप, फेसबुक व इन्स्टाग्राम पोस्ट्स यासह स्थानिक माध्यमांचाही वापर केला जात आहे..असे आहे सदस्य पदाच्या निवडणुकीचे चित्रएकूण प्रभाग - ७८निवडणून द्यायची सदस्य संख्या - १४१उमेदवारी अर्ज सादर केलेले सदस्य - ८५०अवैध उमेदवारांची संख्या - ४८वैध उमेदवारांची संख्या - ८०२उमेदवारी मागे घेणारे - ९५निवडणूक लढवणारे - ७०७.नगराध्यक्ष पदासाठी ३९ उमेदवार रिंगणातनिवडणून द्यायची सदस्य संख्या - ६उमेदवारी सादर केलेले सदस्य - ६१अवैध उमेदवारांची संख्या - ८वैध उमेदवारांची संख्या - ५३उमेदवारी मागे घेणारे - १४निवडणूक लढवणारे - ३९.