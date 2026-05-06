Akola News: एजंसी व गॕस वितरण योद्धे नागरिकांच्या कौतुकास पात्र

मर्तिजापूर: विदर्भाचा उन्हाळा. त्यातही मे महिना आणि ४७ अंशापर्यत पोचलेला पारा, अशा होरपळून टाकणाऱ्या उन्हाच्या काहिलीत अन्यत्र बोंबाबोंब असणारी गॕस वितरण यंत्रणा व रणरणत्या उन्हात डोक्यावर गॕस सिलिंडर वाहून नेणारे गॕस वितरण योद्धे शहरात नागरिकांच्या कौतुकास पात्र ठरत आहेत..तापमानाची नोंद जगात सर्वाधिक असणारा हा परिसर. रस्ते निर्मनुष्य, सर्वत्र शुकशुकाट अशा अटी-तटींच्या परिस्थितीत गॅस सिलिंडर घरपोच पोहोचवणारे गॕस वितरण योद्धे उल्लेखनीय सेवा बजावत आहेत..सर्वत्र टंचाई असूनही येथील त्रिमूर्ती गॕस एजन्सीच्या कल्पक व काटेकोर नियोजनामुळे गॕससाठी नागरिकांच्या रांगा लागत नाहीत, गोंधळ उडत नाही व घरपोच वितरण सेवा अबाधित रहाते. अन्यत्र दिसणारा गोंधळ या शहरात दिसत नाही..सर्वांना घरपोच सिलिंडर मिळत आहे. गॕस एजंसीचे नियोजन, व्यवस्थापन आणि एजन्सीच्या कामगारांचे समर्पण या शहरातील गृहीणींचे वेळापत्रक जराही विस्कळीत न होऊ देता अबाधित ठेवत आहे. त्यामुळे नागरिकांमधून एजंसीच्या कार्यपद्धतीवर कौतूकाचा वर्षाव होत आहे व कामगारांच्या समर्पणभावाप्रती कृतज्ञता व्यक्त होत आहे.."मूर्तिजापुरातील गॕस एजन्सीचे अचूक नियोजन व कामगारांचे समर्पण नक्कीच कौतुकास्पद आहे. त्याबद्दल शहरातील नागरिकांची सहकार्य भावनाही उल्लेखनीय आहे. ती सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील निस्वार्थ सेवा देणाऱ्यां प्रतीही आसावी."- सुनील पवार,माजी उपनगराध्यक्ष, मूर्तिजापूर.