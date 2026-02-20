Murtijapur: अग्निशमन दलाच्या गाडीचे चाक चोरीला; मात्र पोलिसात तक्रार नाही; लाखोंची साधने असूनही शहराची सुरक्षा धोक्यात

मूर्तिजापूर : नगर परिषद प्रशासनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला असून, नगर पालिकेच्या जुन्या अग्निशमन दलाच्या उभ्या असलेल्या गाडीचे चाक अज्ञात इसमाने जॅक लावून काढून नेल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे..विशेष म्हणजे, या घटनेबाबत नगर पालिकेच्या वतीने अद्याप कोणतीही पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आलेली नसल्याने संशयाची सुई पालिका प्रशासनाकडेच वळत आहे. दरम्यान, नगर परिषदेच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी तीन नवीन अग्निशमन दलाच्या गाड्या आणि दोन बुलेट वाहने खरेदी करण्यात आली होती..या वाहनांचे उद्घाटन आमदार हरिश पिंपळे यांच्या हस्ते झाले. मात्र काही वेळातच यापैकी बुलेट वाहन अग्निशमन विभागाच्या कामाऐवजी कर्मचाऱ्यांकडून इतर शासकीय व खासगी कामांसाठी वापरले जात असल्याचे वास्तव समोर आले..शासनाचे लाखो रुपये खर्च करून अग्निशमन दलासाठी आधुनिक वाहने व उपकरणे खरेदी करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात अग्निशामक विभागाकडे चालक व प्रशिक्षित फायरमनच उपलब्ध नसल्याची गंभीर स्थिती आहे. त्यामुळे आपत्कालीन प्रसंगी आग विझवण्यासाठी साधने असूनही ती वापरण्यास मनुष्यबळ नसल्याने शहराच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..अग्निशमच्या कार्यालयात ‘आधार केंद्र’गंभीर बाब म्हणजे, अग्निशमन विभागाला देण्यात आलेल्या कार्यालयात आधार केंद्र सुरू करण्यात आल्याने अग्निशामक विभाग अक्षरशः बेघर झाल्याचे चित्र दिसत आहे. अग्निशमन दलासारख्या अत्यावश्यक सेवेच्या कार्यालयावरच गदा येणे ही प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी बाब ठरत आहे..Ratnagiri : आग लागली तर कोण वाचवणार? उंच इमारती वाढल्या, पण सुरक्षा मागेच; तोकड्या सुविधांमुळे अग्निशमन दलाची दमछाक.पालिकेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्हनगर परिषद कर्मचाऱ्यांची मनमानी इतक्या टोकाला गेली आहे की, अग्निशमन विभागात सफाई कामगारांना कामाला लावले जात असल्याची माहितीही समोर आली आहे. प्रशिक्षित कर्मचारी नसताना अग्निशमन यंत्रणा हाताळली जात असल्यास भविष्यात मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकीकडे चाक चोरीसारख्या गंभीर घटनेवर मौन, दुसरीकडे अग्निशमन वाहनांचा गैरवापर, कर्मचारी व मनुष्यबळाचा अभाव आणि विभागालाच बेघर करणारे निर्णय या सर्व बाबी नगर पालिकेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह लावत आहेत..अग्निशमन दलाच्या वाहनाचे चाक चोरीला जाण्याच्या प्रकाराबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली. सदर चोरी १ ते २ वर्षांपूर्वी झाल्याचे समजले. माझ्या कारकिर्दीपूर्वीचा हा प्रकार आहे. त्यावेळी पोलिसात तक्रार का दिल्या गेली नाही, हे अगम्य आहे. मात्र या संदर्भात सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल.- निलेश जाधव, मुख्याधिकारी, नगर पालिका, मूर्तिजापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.