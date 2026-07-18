Akola Cyber Crime: सायबर फसवणूक प्रकरणी १३ बँक खात्यांवर गुन्हा दाखल; एनसीआरपी पोर्टलवरील विश्लेषणादरम्यान प्रकार उघड; मूर्तिजापूर शहर पोलिसांची कारवाई

मूर्तिजापूर: सायबर फसवणूक प्रकरणी येथील १३ बँक खातेदारांविरुद्ध शहर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता.१७) गुन्हा दाखल केला. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलवरील आर्थिक सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींच्या विश्लेषणादरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला..विविध राज्यांमधील नागरिकांची फसवणूक करून जमा झालेली रक्कम येथील विविध बँकांतील खात्यांमध्ये वळविण्यात आली आहे. पोलिस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी पोलिस कर्मचारी उजमा सत्तार सैयद यांनी राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलवरील तक्रारींचे विश्लेषण केले. त्यात विविध राज्यांतील सायबर फसवणुकीतून आलेली रक्कम येथील विविध बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर संबंधित रक्कम इतर खात्यांमध्ये वळवून काढण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले..सामान्य पोर्टल वरील तपासणीदरम्यान संबंधित १३ बँक खात्यांमध्ये एकूण ७१ हजार ७२६ रुपये जमा झाल्याचे निदर्शनास आले. संबंधित खातेदारांनी आर्थिक फायद्यासाठी आपली बँक खाती सायबर फसवणुकीसाठी वापरण्यास दिल्याचा संशय यासंदर्भात व्यक्त करण्यात आला..CJI Surya Kant: निधी नसेल तर सिगारेट अन् दारूवर कर लावा, पण... सुनावणीच्या मध्येच सरन्यायाधीश का संतापले?.या प्रकरणी मूर्तिजापूर शहर पोलिस ठाण्यात अप. क्र. ६०३/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ११२(२), ३१८(४), ३१७(२) व ६१(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पुढील तपास पोलिस हेड कॉन्स्टेबल योगेश लोणकर करीत असून, सायबर फसवणुकीशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांचा अधिक तपशील तपासातून समोर येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..France vs England: एम्बापेच्या गोल्डन बूटचं गणित! ब्राँझ पदकासाठी फ्रान्स-इंग्लंडमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना."बँक खातेदारांच्या खात्यावर त्यांच्या कळत किंवा नकळत गैरअर्थव्यवहार चालतात. मूर्तिजापूर शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील १४ खातेदारांवर खाते क्रमांकांवरून सध्या गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांची नावे मात्र माहीत नाहीत. त्यासाठी संबंधित बँकांशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल. त्या खातेदारांचा उद्देश, वापर कशासाठी हे सर्व डिटेल्स तपासण्यात येतील. तपासाअंती सर्व निश्चिती होईल."- धर्मेंद्र जोशी, ठाणेदार, शहर पोलिस ठाणे, मूर्तिजापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.