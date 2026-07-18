अकोला

Akola Cyber Crime: सायबर फसवणूक प्रकरणी १३ बँक खात्यांवर गुन्हा दाखल; एनसीआरपी पोर्टलवरील विश्लेषणादरम्यान प्रकार उघड; मूर्तिजापूर शहर पोलिसांची कारवाई

13 Bank Accounts Booked in Cyber Fraud Case: एनसीआरपी पोर्टलवरील विश्लेषणादरम्यान सायबर फसवणुकीतील रक्कम मूर्तिजापूरातील १३ बँक खात्यांमध्ये वळवल्याचा प्रकार उघड झाला.
Akola Cyber Crime

Akola Cyber Crime

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मूर्तिजापूर: सायबर फसवणूक प्रकरणी येथील १३ बँक खातेदारांविरुद्ध शहर पोलिसांनी शुक्रवारी (ता.१७) गुन्हा दाखल केला. राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टलवरील आर्थिक सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींच्या विश्लेषणादरम्यान हा प्रकार उघडकीस आला.

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