Akola Crime News: डोक्यावरच्या जीवघेण्या हल्ल्याची अखेर मृत्यूत परिणती; उपचारादरम्यान जखमीचा मृत्यू; शवविच्छेदन अहवालानंतर आरोपीवर खुनाचे कलम वाढविले

मूर्तिजापूर: येथील पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एंडली येथे शेतीच्या वादावरून दि. ११ जुलै रोजी झालेल्या मारहाणीच्या गुन्ह्यातील गंभीर जखमीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. .शवविच्छेदन अहवालात डोक्यावरील गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध बीएनएस कलम १०३(१) अंतर्गत खुनाचे कलम वाढवून गुन्ह्याचा तपास अधिक तीव्र केला आहे..Madhuri Elephant Case : कोल्हापूरकरांची निराशा! माधुरी हत्तीची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली; २८ जुलैला १ वर्ष होणार पूर्ण.पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गुन्हा क्रमांक २७८/२०२६ मध्ये जखमी नाना विनायकराव धांडे (वय ४८) यांच्यावर आरोपी चेतन बंडू धांडे याने जीवे मारण्याच्या उद्देशाने लाकडी बल्लीने डोक्यावर जबर मारहाण केली होती. या हल्ल्यात नाना धांडे गंभीर जखमी झाले होते..त्यांच्यावर सुरुवातीला मूर्तिजापूर येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. मात्र प्रकृती चिंताजनक झाल्याने दि.११ जुलै २०२६ रोजी त्यांना अकोला येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे उपचार सुरू असतानाच गुरुवारी (ता.१६) वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! जुलैमध्ये सोनं 25 हजारांनी महाग; चांदी मात्र स्वस्त; पाहा ताजा भाव .वैद्यकीय अहवाल प्राप्त होताच पोलिसांनी यापूर्वी दाखल असलेल्या गुन्ह्यात बीएनएस कलम १०३(१) ची वाढ केली असून, आरोपीविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस निरीक्षक गणेश नावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक जोगदंड , हेड पोलिस कॉन्स्टेबल सर्वेश कांबे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.