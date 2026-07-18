अकोला

Akola Crime News: डोक्यावरच्या जीवघेण्या हल्ल्याची अखेर मृत्यूत परिणती; उपचारादरम्यान जखमीचा मृत्यू; शवविच्छेदन अहवालानंतर आरोपीवर खुनाचे कलम वाढविले

Injured Victim Dies During Treatment: मूर्तिजापूर तालुक्यातील एंडली येथे शेतीच्या वादातून झालेल्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
Akola Crime News

Akola Crime News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मूर्तिजापूर: येथील पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या एंडली येथे शेतीच्या वादावरून दि. ११ जुलै रोजी झालेल्या मारहाणीच्या गुन्ह्यातील गंभीर जखमीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

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