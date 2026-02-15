Narnala Mahotsav: वाहन भाडे अवाच्या सवा, नियोजनाचा अभाव; नरनाळा महोत्सवात पर्यटकांची नाराजी

योगेश फरपटअकोला : मोठ्या गाजावाजात सुरू झालेल्या नरनाळा महोत्सव दरम्यान पर्यटकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार पुढे आली आहे. अकोला जिल्ह्यातील अकोट तालुक्यात सुरू असलेल्या या महोत्सवात अपेक्षित सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याचा आरोप पर्यटकांनी केला आहे..नरनाळा किल्ला येथे जाण्यासाठी वाहन भाडे तब्बल ३७०० रुपये आकारले जात असल्याची माहिती पर्यटकांनी दिली. तसेच जंगल सफारीसाठी ४७०० रुपये वाहनभाडे घेतले जात असल्याने सामान्य कुटुंबासाठी हा खर्च परवडणारा नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. किल्ला आणि जंगल सफारी हे दोन्ही अनुभव घ्यायचे असल्यास वेगवेगळे शुल्क मोजावे लागत असल्याने पर्यटकांमध्ये नाराजी वाढली आहे..Mumbai Pollution: अत्याधुनिक वाहने धूळ रोखणार, अनुभवी अभियांत्रिकी संस्था, कंपन्यांकडून मागवले अर्ज.शहानूर परिसरात जिप्सी वाहनांची संख्या अत्यंत मर्यादित असल्याने लांबून आलेल्या नागरिकांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अपेक्षित गर्दीच्या तुलनेत वाहनांची संख्या अपुरी असल्याने नियोजनात त्रुटी असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. अपुऱ्या सूचनांमुळे आणि मार्गदर्शनाच्या अभावामुळे बाहेरगावाहून येणाऱ्या पर्यटकांना अधिक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे..पोपटखेड गेट दुपारी २.३० वाजताच बंद करण्यात येत असल्याने धारगड येथे जाणाऱ्या भाविकांची निराशा होत आहे. अनेक जणांना वेळेअभावी किंवा प्रवेशबंदीमुळे परत फिरावे लागत असल्याचे सांगण्यात आले. किल्ला पाहणाऱ्यांना जंगल सफारीचा आनंद घेता येत नाही आणि सफारी करणाऱ्यांना किल्ला पाहता येत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे..दरम्यान, महोत्सवासाठी जाहीर करण्यात आलेली अधिकृत वेबसाइट व हेल्पलाइन देखील प्रभावीपणे कार्यरत नसल्याची तक्रार पर्यटकांनी केली. संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही समाधानकारक प्रतिसाद मिळत नसल्याने ‘हेल्पलाइनही हेल्पलेस’ ठरत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त झाली आहे. .Shrikant Shinde: 'खुमखुमी असेल तर लोकसभेत आमच्यासमोर या’, श्रीकांत शिंदेंचे गणेश नाईक यांना खुले आव्हान .पर्यटकांच्या म्हणण्यानुसार, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महोत्सव आयोजित करताना वाहतूक, मार्गदर्शन, दररचना आणि प्रवेश व्यवस्थेचे सक्षम नियोजन अपेक्षित होते. मात्र, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियोजनाच्या अभावामुळे महोत्सवाचा उत्साह कमी होत असल्याचे मत पर्यटकांनी नोंदवले आहे. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. .मान्यवरांच्या उपस्थितीत महोत्सवाचे उद्घाटन श्रीकर परदेशी (मुख्यमंत्री प्रधान सचिव), वर्षा मीना (जिल्हाधिकारी, अकोला), आकाश फुंडकर (पालकमंत्री), खासदार अनुप धोत्रे, आमदार रणधिर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, हरीश पिंपळे, डॉ गीता परदेशी, प्रमोद गायकवाड, मायाताई धुळे (नगराध्यक्ष, अकोट), तसेच विजय तायडे (सरपंच, पोपटखेड) आणि मनोज लोणारकर (उपविभागीय अधिकारी, अकोट) राहुल टोलीया (उपवनसंरक्षक), संजय गावंडे (माजी आमदार, अकोट) यांची उपस्थिती होती. मान्यवरांच्या उपस्थितीत महोत्सवाचा भव्य प्रारंभ झाला असला, तरी प्रत्यक्ष व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याची गरज असल्याची भावना पर्यटकांकडून व्यक्त होत आहे..Mumbai Vanrani: नॅशनल पार्कमधील वनराणीला पसंती, महिनाभरात ९,००० जणांची भेट; ७.५० लाखांचे उत्पन्न .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.