Akola News :अकोला महापालिकेत ओबीसी व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाची नव्याने सोड!

Women Reservation : महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अलीकडेच प्रमिलाताई ओक हॉल येथे आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. आरक्षण सोडतीचा निकाल निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता.
अकोला : दरम्यान, आयोगाने ओबसी महिला व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाची सोडत नव्याने काढण्याचे आदेश दिल्याने राजकीय समिकरणे पुन्हा बदलणार आहेत. येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मुख्य सभागृहात ही सोडतीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, इतर मागास वर्ग महिला तसेच सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते.

