Akola News :अकोला महापालिकेत ओबीसी व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाची नव्याने सोड!

अकोला : दरम्यान, आयोगाने ओबसी महिला व सर्वसाधारण महिला आरक्षणाची सोडत नव्याने काढण्याचे आदेश दिल्याने राजकीय समिकरणे पुन्हा बदलणार आहेत. येत्या १७ नोव्हेंबर रोजी महापालिकेच्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मुख्य सभागृहात ही सोडतीची प्रक्रिया पार पडणार आहे. अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, इतर मागास वर्ग महिला तसेच सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते. .दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने एससी, एसटी व नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले आरक्षण यथास्थित ठेवले असले तरी नागरिकांचा मागास वर्ग प्रवर्ग महिला आणि सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग या दोन प्रवर्गांसाठीचे आरक्षण पुन्हा सोडतीद्वारे निश्चित करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले आहेत. शासनाच्या २० मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या तरतुदीतील नियम ६(३) आणि ६(४) नुसार आरक्षणाची पुनर्नियुक्ती बंधनकारक असल्याने महानगरपालिकेला नवी सोडत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. .कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेच्या आगामी पालिका निवडणुकीची आरक्षण सोडत ११.त्या अनुषंगाने, ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाचे आरक्षण थेट सोडतीद्वारे निश्चित करण्यासाठी सोमवार, १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता, महानगरपालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुख्य सभागृहात सोडत कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.