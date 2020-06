अरेरे.. ना धड जेवण ना पाणी

अकोला ः शहरात दिवसागणिक कोरोना बाधित रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याने जिल्ह्यात एकमेव डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल असलेल्या सर्वोपचारमधील आयसोलेशन वॉर्डात रुग्णांच्या संख्येत भर पडत असून, या ठिकाणी दाखल रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे वास्तव आहे. कोरोनाचा हॉटस्पॉट झालेल्या अकोल्यात दरदिवशी रुग्णसंख्येत वाढ होऊन मृत्यूचे प्रमाणही वाढत आहे. गत महिन्यात कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांना निकृष्ट भोजन व वेळेत अनियमिततेचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. मात्र, काही दिवस उलटत नाहीत तोच पुन्हा आयसोलेशन वॉर्डात दाखल रुग्णांची गैरसोय होत असल्याचा एक व्हिडिओ येथील रुग्णाने व्हायरल केला आहे. यामध्ये काल रात्रीपासून शौचालयातील पाणी संपले असून, वॉर्डात दैनंदिन साफसफाई होत नसल्याचे सांगण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे या ठिकाणी असलेल्या 30 बेडच्या आयसीयूमध्ये फक्त डॉक्टरांची नियमीत तपासणी असते. मात्र, इतर रुग्णांमध्ये ती होत नाही. पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या बेडला सॅनिटाराईझ करत नाही. रात्री मयत झालेल्या रुग्णांची विल्हेवाट सकाळी लावली जाते. त्यामुळे रात्रभर इतर रुग्ण व मृतदेह एकमेका जवळ असतात. यासारख्या बाबी नित्याच्याच असल्याचे गंभीर आरोप रुग्णालय प्रशासनावर केले आहेत. त्यामुळे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. सर्वोपचारमध्ये 210 खाटांच्या नवीन इमारतीत रुग्णांवर उपचार सूरू असून, सध्यस्थीतीत ऍक्टिव्ह रुग्णांची संख्या २५० वर जावून पोहचल्याने रुग्णांची गैरसोय होत असल्याचे लक्षात येते. गत आठवड्यात आरोग्यमंत्री अकोल्यात आले असतांना त्यांनी जीएमसीत आढाव्यादरम्यान शहरातील एका हॉस्पिटलला कोव्हिड हॉस्पिटल म्हणून घोषीत केले होते. प्रत्यक्षात मात्र त्याची अंमलबजावणी अधिक झाली नसल्याने जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभाग शहरातील रुग्ण संख्या आठशे पार गेल्यानंतरही किती जागृत आहे हे लक्षात येते. ‘रेफर’ रुग्णांसाठी 108 उपलब्ध नाही

नॉन कोविड आजार असलेले वऱ्हाडातील बहुसंख्य रुग्ण दररोज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल होतात. यातील अनेक रुग्ण दाखल झाल्यानंतर उपचाराला प्रतिसाद न मिळाल्याने किंवा सर्जरी करिता येथील डॉक्टर सदर रुग्ण नागपूर जीएमसीला रेफर करतात. मात्र याठिकाणी अशा गरजू व गरीब रुग्णांना या महामारीच्या काळात 108 ची सेवा उपलब्ध होत नसल्याचे दुर्दैव आहे. 8 जून रोजी मेंदूज्वर असलेल्या अकोटच्या एका रुग्णाला सर्जरी करिता नागपूरला रेफर करत असल्याचे सांगून डिस्चार्ज दिला मात्र अँबुलन्स नसल्याने रुग्ण तासंतास बाहेर बाकावर पडून होता. याविषयी संबधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता सर्व रुग्णवाहिका कोविड च्या सेवेत असल्याचे सांगण्यात आले.



