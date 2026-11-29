अकोला : मुर्तीजापूर तालुक्यातील पारद येथे महावितरणच्या नवनिर्मित ३३ केव्ही उपकेंद्राचे लोकार्पण शुक्रवारी (ता. २७) खासदार अनुप धोत्रे, आमदार हरिश पिंपळे आणि महावितरणचे मुख्य अभियंता दत्तात्रय बनसोडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. या उपकेंद्रामुळे परिसरातील सात गावांमधील घरगुती तसेच कृषी ग्राहकांना अधिक दर्जेदार, सुरळीत आणि अखंडित वीजपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..यापूर्वी घुंगशी, मुंगशी, विरवाडा, पारद, भटोरी, दाताळा आणि सांगाव मेळ या गावांना ३३ केव्ही दुर्गवाडा उपकेंद्रातून भटोरी वाहिनीद्वारे वीजपुरवठा केला जात होता. मात्र, या वाहिनीची लांबी ६० किलोमीटरपेक्षा अधिक असल्याने आणि ग्राहकांची संख्या वाढल्याने कमी दाबाने वीज मिळणे, वारंवार तांत्रिक बिघाड होणे अशा समस्यांना ग्रामस्थांना सामोरे जावे लागत होते. याचा सर्वाधिक फटका कृषी ग्राहकांना बसत होता..ही समस्या कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी खासदार अनुप धोत्रे आणि आमदार हरिश पिंपळे यांनी स्वतंत्र उपकेंद्र उभारण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पारद येथे नवीन उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. या लोकार्पण सोहळ्याला अधीक्षक अभियंता राजेश घाटोळे, कार्यकारी अभियंता प्रवीण चांभारे, उपकार्यकारी अभियंता अभय कदम, पायाभूत आराखडा विभागाचे विनोदकुमार भोयर, मुर्तीजापूरचे नगराध्यक्ष हर्षल साबळे, पारदचे सरपंच ध्यानेश्वर भदे यांच्यासह महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..दुर्गवाडा उपकेंद्रावरील भारही होणार कमीपारद उपकेंद्र कार्यान्वित झाल्यामुळे दुर्गवाडा उपकेंद्रावरील विजेचा भार कमी झाला आहे. परिणामी, दुर्गवाडा उपकेंद्राच्या ग्राहकांनाही योग्य दाबाने वीजपुरवठा होण्यास मदत होणार आहे. विशेष म्हणजे, आपत्कालीन परिस्थितीत दोन्ही उपकेंद्रांदरम्यान बॅक फीडिंगची सुविधा उपलब्ध झाल्याने वीजपुरवठा सुरळीत ठेवणे शक्य होणार आहे..कृषिपंपांना सक्षमपणे मिळणार वीजपाच एमव्हीए क्षमतेच्या या उपकेंद्रातून शेतकऱ्यांसाठी ‘११ केव्ही विरवाडा कृषी’ आणि ‘११ केव्ही पारद कृषी’ अशा दोन स्वतंत्र कृषी वाहिन्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कृषिपंपांना वीजपुरवठा अधिक सक्षमपणे करता येणार आहे. याशिवाय ‘११ केव्ही सांगाव मेळ गावठाण’ वाहिनीद्वारे परिसरातील १० ते १५ गावांतील घरगुती व अन्य ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जाणार आहे. या वाहिनीचे विलगीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.