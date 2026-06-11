Akola News : 'त्या' रुग्णावर अखेर उपचार सुरू; वंचितचे नगरसेवक पराग गवई धावले मदतीला

- श्रीकांत राऊतअकोला - सर्वोपचार रुग्णालयात आजारी पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी भटकणाऱ्या महिलेचा व्हिडिओ राज्यभर चर्चेचा विषय ठरल्यानंतर अखेर संबंधित रुग्णावर उपचार सुरू झाले आहेत. या प्रकरणाची दखल शासन स्तरावर घेतली गेल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली असून संबंधित दोन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीचे नगरसेवक पराग गवई यांनी पुढाकार घेत संबंधित कुटुंबाचा शोध घेऊन त्यांना मदतीचा हात दिला..व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राज्यभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. शासकीय रुग्णालयात गंभीर अवस्थेतील रुग्णाला वेळेत मदत मिळाली का, स्ट्रेचरची व्यवस्था का झाली नाही आणि कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीची दखल का घेतली नाही, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर शासनानेही या घटनेकडे गांभीर्याने पाहत चौकशी प्रक्रिया सुरू केली. चौकशीदरम्यान प्राथमिक जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर दोन कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती..अतिदक्षता विभागात उपचार सुरूरुग्णाच्या उपचाराचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर नगरसेवक पराग गवई यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. त्यांनी संबंधित कुटुंबाशी संपर्क साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. रुग्णाची प्रकृती गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तत्काळ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उपचारासाठी आवश्यक पाठपुरावा केला..गवई यांच्या प्रयत्नांनंतर संजय हरिजन यांना अखेर अकोला जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले. सध्या तीन डॉक्टरांच्या विशेष पथकाच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. रुग्णाच्या प्रकृतीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जात असून आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे..व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेकजण या घटनेवर बोलत होते; मात्र संबंधित कुटुंबाला प्रत्यक्ष मदतीची गरज होती. आम्ही कुटुंबाचा शोध घेऊन रुग्णाला तातडीने उपचार मिळावेत यासाठी प्रयत्न केले. शासकीय रुग्णालयात आलेल्या प्रत्येक रुग्णाला सन्मानाने आणि वेळेत उपचार मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शासनाने सुद्धा तातडीने रिक्त पदांची भरती करावी.- पराग गवई, नगरसेवक, वंचित बहुजन आघाडी, अकोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.