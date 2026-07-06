Akola: शिक्षक भरतीला आणखी संधी; रिक्त पदांची माहिती अपलोड करावी लागणार : शाळा

अकोला: शिक्षणसेवक व शिक्षक भरती प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असताना अनेक शैक्षणिक व्यवस्थापनांनी अद्याप रिक्त पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध न केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शाळा व्यवस्थापनांना दिलासा देत जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ जाहीर केली असून, आता १० जुलै २०२६ पर्यंत जाहिराती अपलोड करता येणार आहेत..शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी, यासाठी शासनाने ‘पवित्र’ प्रणालीचा अवलंब केला आहे. या प्रणालीद्वारे सर्व रिक्त पदांची माहिती ऑनलाइन प्रसिद्ध केली जाते. त्यानुसार १ मे २०२६ पासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, खासगी अनुदानित व इतर शैक्षणिक व्यवस्थापनांना जाहिराती अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती..Pune Rain Alert: वडीवळे धरण ९० टक्के भरलं; मोठ्या प्रमाणावर विसर्ग सुरू; इंद्रायणी काठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा.सुरुवातीला ३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र अनेक व्यवस्थापनांकडून भरती प्रक्रियेची तयारी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने तसेच प्रशासकीय मंजुरी, पदनिश्चिती व इतर तांत्रिक कारणांमुळे जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात विलंब होत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर विविध संस्थांच्या मागणीचा विचार करून शासनाने अंतिम मुदत १० जुलैपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत सर्व शाळा व्यवस्थापनांनी आपल्या अधिनस्त शाळांमधील रिक्त शिक्षक व शिक्षणसेवक पदांची माहिती पवित्र पोर्टलवर अपलोड करून जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे..तांत्रिक अडचणीसाठी ई-मेलजाहिरात प्रसिद्ध करताना तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचण आल्यास शैक्षणिक व्यवस्थापनांना शिक्षण विभागाने ई-मेलद्वारे मदत उपलब्ध करून दिली आहे. तसेच संबंधित पोर्टलवर आवश्यक सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध असून त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तांत्रिक अथवा प्रशासकीय अडचण आल्यास dupavitra२५@gmail.com हा ई-मेल उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे..Mumbai Rain : मुंबईतील पावसाचा फटका लोकल सेवेला; तिन्ही मार्गावरील वाहतूक १५ ते २० मिनिटं उशीराने... .पवित्र पोर्टलवर ही माहिती भरावी लागणारसर्व रिक्त शिक्षक व शिक्षणसेवक पदांची माहिती ऑनलाइन नोंदविणे.संबंधित पदांच्या जाहिराती १० जुलै २०२६ पर्यंत प्रसिद्ध करणे.आवश्यक कागदपत्रे व पदनिश्चितीची माहिती अद्ययावत करणे.भरती प्रक्रियेतील सर्व टप्पे पवित्र प्रणालीद्वारे पूर्ण करणे..जाहिराती प्रसिद्ध करणे आवश्यकवेळेत माहिती सादर न करणाऱ्या संस्थांमुळे भरती प्रक्रियेला विलंब होण्याची शक्यता असल्याने संबंधितांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिक्षक भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यासाठी सर्व जाहिराती पवित्र प्रणालीवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.