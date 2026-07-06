अकोला

Akola: शिक्षक भरतीला आणखी संधी; रिक्त पदांची माहिती अपलोड करावी लागणार : शाळा

Maharashtra Extends Deadline for Teacher Recruitment: महाराष्ट्रातील शिक्षक व शिक्षणसेवक भरतीसाठी पवित्र पोर्टलवर रिक्त पदांची माहिती अपलोड करण्यास १० जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
Akola

Akola

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अकोला: शिक्षणसेवक व शिक्षक भरती प्रक्रिया ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असताना अनेक शैक्षणिक व्यवस्थापनांनी अद्याप रिक्त पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध न केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने शाळा व्यवस्थापनांना दिलासा देत जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ जाहीर केली असून, आता १० जुलै २०२६ पर्यंत जाहिराती अपलोड करता येणार आहेत.

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