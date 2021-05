दरवाढीमुळे पेट्रोलने पुन्हा ओलांडली शंभरी!

अकोला ः गत तीन-चार दिवसांपासून पेट्रोलियम कंपन्या पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ (Increase in petrol and diesel prices) करत आहेत. त्यामुळे अकोल्यात पुन्हा स्पीड व पॉवरच्या पेट्रोलने शंभरी ओलांडली (Petrol crossed the hundred) आहे. त्यासोबतच साधारण पेट्रोलचे दरही वाढले असून डिझेलच्या दरात सुद्धा वाढ करण्यात आली आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून वाहनधारकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे.Petrol crosses 100 again due to price hike

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये या वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच मोठ्‍या प्रमाणावर वाढ सुरू झाली होती. फेब्रुवारी अखेपर्यंत ही दरवाढ कायम राहिली. या कालावधीत अनेक ठिकाणी पेट्रोलचे दर लिटरमागे शंभर रुपयांच्या आसपास पोहोचले. त्याचप्रमाणे डिझेलच्या दरांतही अभूतपूर्व वाढ झाली होती. त्यामुळे विविध राजकीय पक्षांच्‍या वतीने पेट्रोल दरवाढी विरोधा आंदोलन सुद्धा करण्यात आले. परंतु त्यानंतर सुद्धा दरात कोणत्याच प्रकारचा बदल करण्यात आला नाही. परंतु गत महिन्यात मात्र पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी झाले होते. त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होत होता. परंतु गत तीन-चार दिवसांपासून पुन्हा पेट्रोल व डिझेलच्या दरात वाढ होत आहे. त्यामुळे अकोला महानगर पालिकाक्षेत्रातील पेट्रोल पंपांवर पॉवर व स्पीडच्या पेट्रोलने पुन्हा एकदा शंभरी ओलांडली असून साधारण पेट्रोल शंभरीजवळ पोहचले आहे. डिझेलच्या दरात सुद्धा वाढ झाल्याने प्रवासी व माल वाहतुकदारांना फटका बसत आहे.

अशी झाली दरवाढ (आंकडे रुपयांमध्ये)

तारीख साधारण स्पीड/पावर डिझेल

३ मे ९६.६९ ९९.५२ ८६.३८

०४ मे ९६.८५ ९९.७१ ८६.५८

०५ मे ९७.०३ ९९.८९ ८६.८०

०६ मे ९७.२७ १००.१३ ८७.११

०७ मे ९७.५४ १००.४० ८७.४३

०८ मे ९७.५४ १००.४० ८७.४३

