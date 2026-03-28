Akola News: अफवांच्या बाजारानंतर पेट्रोल पंपावर वाहनचालकांच्या रांगा; इंधनाचा पुरेसा साठा असल्याचा प्रशासनाचा दावा; उन्हाचे चटके सहन करीत नागरिक पेट्रोल पंपावर

अकोट: भल्या पहाटे समाजमाध्यमावर पेट्रोल संपणार असल्याच्या अफवाच्या मेसेजमुळे अनेकांची धांदल उडाली. नागरिक सकाळीच शहराबरोबरच शहराबाहेरील पेट्रोल पंपावर पेट्रोल खरेदीसाठी गर्दी करताना दिसले. त्यामुळे काही पेट्रोल पंपावरील पुरवठा संपून गेला होता. अफवाच्या बाजारामुळे गरज नसतानाही अनेकांनी वाहनात पेट्रोल साठवून ठेवल्याने गरजूंना शहरात पेट्रोलसाठी भटकंती करावी लागली होती.शहरातील सर्वच पेट्रोल पंपावर पुरेशा प्रमाणात साठा आहे. कोठेच इंधनाचा तुटवडा नाही. सर्व पेट्रोल पंपावर नियमितपणे इंधनाचा पुरवठा केला जात असून, नागरिकांनी घाबरून जाऊन पेट्रोल पंपावर अनावश्यक गर्दी करू नये, असे जाहीर आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले..दि.२६ रोजी युद्धजन्य परिस्थितीनंतर पेट्रोलचा पुरवठा संपणार असल्याच्या अफवानंतर अनेकांनी पेट्रोलपंप समोर गर्दी केली होती. दुचाकी चालकांसह चारचाकी वाहने जड वाहणांच्या लांबच लांब रांगा शहरात पहायला मिळाल्या. अनेकांना काही तास रांगेत उभे राहून इंधन भरून टाकले. शहरात वाहणांच्या पेट्रोलपंपवर रांगा लागत असताना स्थानिक प्रशासनाकडून पत्रक टाकून शहरात इंधनसाठा पर्याप्त असल्याचा दावा केला..मात्र अफवांचा बाजार इतका तेज होता की नागरिकांनी गरज नसताना वाहनात पेट्रोल साठवून घेतल्याने पेट्रोल पंपवरील साठा संपून गेला होता. शहरातील बहुतांश सातही पेट्रोल पंपवर हीच परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. खरेदी वाढली त्यामुळे साठा संपूण गेल्याने नागरिक संपूर्ण शहरात पेट्रोलसाठी रांगेत उभे राहलेले पहायला मिळाले..समाजमाध्यमावर शहरात पेट्रोल पंपावर वाहणाच्या गर्दीचे व्हिडीओ झळकताच प्रशासनाकडून तत्काळ पुरेसा साठा असल्याचे पत्रक टाकले, तरी प्रत्यक्षात शहरातील सर्वच पेट्रोल पंपावर परिस्थिती वेगळीच पहायला मिळाली. दुपारपर्यंत अंजनगाव मार्गावरील पेट्रोल पंप वगळता कुठेच पेट्रोल नसल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली होती.ग्राहकांची मागणी, पुरवठ्याचा अभाव, दरवाढिची अफवा यासह वितरणातील नियोजनाच्या आभावामुळे शहरात ही परिस्थिती उद्भवल्याचे बोलले जात आहे..वितरणात नियोजनाचा अभावग्राहकांची मागणी, पुरवठ्याचा अभाव, दरवाढिची अफवा यासह वितरणातील नियोजनाच्या आभावामुळे शहरात ही परिस्थिती उद्भवल्याचे बोलले जात आहे.दुचाकीला फक्त १०० रुपयांचे पेट्रोलदुपारपर्यंत शहरातील काही पेट्रोल पंपावर पेट्रोलच्या पुरवठा संपला होता, अशावेळी अंजनगाव मार्गावरील एका पेट्रोल पंपावर वाहनाच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या या वाहनांना फक्त शंभर रुपयांपर्यंत पेट्रोल देण्यात आले होते. त्यामुळे बाहेरगावी जाणाऱ्या चालकांची चांगलीच गैरसोय झाली होती..पेट्रोलसाठी भटकंतीप्रशासन सर्वच पेट्रोल पंपावर पुरेसा साठा असल्याचा दावा करत असले तरी शहरात एकंदरीत वेगळीच परिस्थिती दुपारी पहायला मिळाली. अफवामुळे अनेकांनी आपल्या वाहनात पेट्रोल भरण्यासाठी पेट्रोल पंपावर गर्दी केली होती. त्यामुळे आवश्यक नसतांनाही पेट्रोलची साठवणूक केल्या गेल्याने अनेकांना पेट्रोल मिळविण्यासाठी भटकावे लागले होते.प्रशासन पत्र काढून मोकळेशहरात पहाटेपासून पेट्रोल पंपावर वाहणाच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असल्याचे व्हिडीओ समाज माध्यमावर व्हायरल होताच प्रशासनाने लगेच पत्रक काढून शहरातील सर्वच पेट्रोल पंपावर पुरेसा साठा असल्याचा दावा केला. मात्र प्रत्यक्षात पेट्रोल पंपावरील परिस्थितीची पाहणी केली असता प्रशासनाचा दावा फोल ठरला. दुपारपर्यंत शहरातील बहुतांश पेट्रोल पंपावर 'नो स्टॉक'चे फलक झळकलेले दिसले. टेलिफोन एक्सचेंज नजीक पेट्रोल पंप वगळता बहुतांश ठिकाणी पेट्रोलचा तुटवडा पाहायला मिळाला होता..पेट्रोल डिझेलचा साठा पर्याप्तइंधन पुरवठा सुरळीत सुरू आहे. सर्वच पेट्रोल पंप कंपनीच्या विक्री अधिकारी/प्रतिनिधी यांना प्रशासनाच्या मार्फत इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवणे कामी आवश्यक त्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांच्याकडून देण्यात आलेल्या आहेत. तालुक्यात कोणत्याही प्रकारचा इंधन तुटवडा नाही. सर्व पेट्रोल पंपावर नियमितपणे इंधनाचा पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊन पेट्रोल पंपावर अनावश्यक गर्दी करणे योग्य होणार नाही. अफवावर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा/तालुका प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.