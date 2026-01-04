अकोला

Buldana News:पीकेसीटी १ वाघ ज्ञानगंगा अभयारण्यात दाखल; आई पावली मरण, वाघीण अजूनही पेंचमध्येच!

Tiger conservation Efforts in Maharashtra: ज्ञानगंगा अभयारण्यात वाघाचे आगमन; वन्यजीवांच्या सहवासात वाढणार रोमांच
Conservation Efforts: PKCT-1 Tiger Moved to Safe Habitat

Conservation Efforts: PKCT-1 Tiger Moved to Safe Habitat

बुलडाणा: ज्ञानगंगा अभयारण्यात बिबटे, अस्वल, तडस अशा हिंस्त्र पशुंच्या सोबतीला आता वाघ आला आहे. आज ४ जानेवारी रोजी मध्यरात्री 2 वाजेच्या सुमारास पुरुष जातीचा पीकेसीटी-1 नावाचा वाघ ज्ञानगंगा अभयारण्यात देव्हारी आणि बोरखेड-तारापूर जंगलाच्या बाजूने सोडण्यात आला आहे. याठिकाणी बंदीस्त जाळी आहे. विशेष म्हणजे या वाघाने आज सकाळी एक शिकारही केली आहे. असे वन विभागाने कळविले आहे.

