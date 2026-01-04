Buldana News:पीकेसीटी १ वाघ ज्ञानगंगा अभयारण्यात दाखल; आई पावली मरण, वाघीण अजूनही पेंचमध्येच!

बुलडाणा: ज्ञानगंगा अभयारण्यात बिबटे, अस्वल, तडस अशा हिंस्त्र पशुंच्या सोबतीला आता वाघ आला आहे. आज ४ जानेवारी रोजी मध्यरात्री 2 वाजेच्या सुमारास पुरुष जातीचा पीकेसीटी-1 नावाचा वाघ ज्ञानगंगा अभयारण्यात देव्हारी आणि बोरखेड-तारापूर जंगलाच्या बाजूने सोडण्यात आला आहे. याठिकाणी बंदीस्त जाळी आहे. विशेष म्हणजे या वाघाने आज सकाळी एक शिकारही केली आहे. असे वन विभागाने कळविले आहे. .Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .वन विभागाकडून प्राप्त प्रसिद्घ पत्रकानुसार, रात्री वाजेपासून पीकेसीटी वन या वाघाला बंदीस्त क्षेत्रात ठेवण्यात आले आहे. पेंच अभयारण्यातून या वाघाला आणले गेले आहे. याचे वय ३५ महिने असून तो अजून किशोरवस्थेत आहे. अर्थात याचे मूळ पांढरकवडा व्याघ्र प्रकल्प आहे. फेबुवारी मार्च 2023 मध्ये त्याची आई मरण पावलेली आहे. चार ते पाच महिन्याचे बच्चे त्यावेळी मिळाले होते..त्यात एक पुरुष आणि महिला जातीचे बछडे होते. नंतर त्यांना पेंच व्याघ्र प्रकल्पात ठेवले होते. तिकडे दोघेही वाढले. आता 3 वर्षाचे झाल्यानंतर यातील वाघाला ज्ञानगंगामध्ये आणले गेले. वाघीण अजूनही पेंचमध्येच आहे. .Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.जवळपास 15 ते 16 तासांचा प्रवास करून वाघ मध्यरात्रीच्या सुमारास बुलडाणा जिल्ह्यात दाखल झाला. त्याला बेशुद्ध करण्यात आले होते. तीन ते चार तासानंतर तो शुद्धीत आला. नंतर त्याला अभयारण्यातील बंदीस्त क्षेत्रात सोडण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.