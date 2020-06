तुला अटक करणार नाही पैसे दे, असे म्हणणारा हवालदारच अॅन्टीकरप्शनच्या जाळ्यात

अकोला : तक्रारदाराला अटक न करण्यासाठी सहा हजार रुपयांचे मागणी करणारा पोलीस हवालदार एसीबीच्या जाळ्यात अडकला असून ही कारवाई गुरुवारी रात्री उशिरा दरम्यान करण्यात आले. अटक करण्यात आलेला आरोपी हवालदार पोलीस ठाणे पातूर येथील आहे. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की पातूर पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार आरोपी रमेश बाबन घोगरे (वय ५६ वर्ष) याने 27 मे रोजी पातुर पोलीस ठाण्याच्या आवारात तक्रारदार यांचे वर दाखल गुन्ह्यामध्ये त्यांना व त्यांचे भाऊ व जवाई यांना अटक न करण्या साठी तक्रारदार व मामा सोबत आलोसे यांनी पंचा समक्ष सहा हजार रूपये लाचेची मागणी केली. अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा याप्रकरणी पोलीस उपअधीक्षक एस. एस. मेमाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपासी अधिकारी ईश्वर चव्हाण , राजेश गोमासे अनवर खान यांनी केली.

Web Title: Police constable asked for bribe not to be arrested Corrupt police constable of Patur police station akola marathi news