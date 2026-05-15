Akola News: पोक्सो पीडित बालकांसाठी अकोला जिल्ह्यात ३५ ‘सपोर्ट पर्सन’ नियुक्त; न्याय प्रक्रियेदरम्यान बालकांसाठी सामाजिक, कायदेशीर आणि भावनिक मदत

अकोला: पोक्सो कायद्यान्वये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्याय प्रक्रियेदरम्यान बालपीडितांना मानसिक, सामाजिक व कायदेशीर सहाय्य मिळावे यासाठी जिल्ह्यात ३५ ‘सपोर्ट पर्सन’ नियुक्त करण्यात येणार आहेत. यासाठी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे यांनी केले आहे..बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये अनेकदा पीडित बालक व त्यांच्या कुटुंबियांना न्यायालयीन प्रक्रिया, पोलिस तपास आणि सामाजिक दबावाला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी ‘सपोर्ट पर्सन’ ही भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, पीडित बालकाला भावनिक आधार देणे, विविध शासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधणे आणि आवश्यक मार्गदर्शन करणे ही जबाबदारी त्यांच्यावर असेल..Nagpur News: अपघातांचा ‘डेंजर चौक’ विकासाच्या प्रतीक्षेत; बंगला चौकाचे रुंदीकरण, सुशोभीकरचा प्रश्न रखडला.या पदासाठी उमेदवार हा समाजकार्य, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र किंवा बालविकास विषयातील पदव्युत्तर पदवीधर असावा. तसेच बालशिक्षण, बालविकास किंवा बालसंरक्षण क्षेत्रात किमान तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या पदवीधरांनाही अर्ज करता येणार आहे..उमेदवाराने एमएससीआयटी किंवा तत्सम संगणकीय प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असणे आवश्यक आहे. बालहक्क किंवा बालसंरक्षण क्षेत्रात कार्यरत संस्था देखील ‘सपोर्ट पर्सन’ म्हणून पात्र ठरणार आहेत. निवड झालेल्या सपोर्ट पर्सनची नियुक्ती सुरुवातीला तीन वर्षांसाठी केली जाणार आहे..Premium|Hoi An Lantern Festival Vietnam : कंदिलांचं शहर 'होई आन'; व्हिएतनाममधील या जागतिक वारसास्थळाची जादू पाहिलीत का? कंदिलांचं शहर आणि ओल्ड टाऊन!.अर्ज कुठे कराल?इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज पुढील १५ दिवसांच्या आत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, पहिला माळा, महिला व बालविकास भवन, संतोषी माता देवळाजवळ, रामदासपेठ, अकोला येथे पाठवावेत. अर्जांची छाननी झाल्यानंतर मुलाखतीद्वारे पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.