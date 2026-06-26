Akola: कर्जमाफीसाठी आधार व ॲग्रीस्टॅक आयडी अनिवार्य; बँका व सेवा सहकारी संस्थांकडे माहिती सादर करण्याचे निर्देश

अकोला: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक आणि ॲग्रीस्टॅक आयडी अनिवार्य करण्यात आला असून ही माहिती संबंधित बँक किंवा सेवा सहकारी संस्थेकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांनी तातडीने आधा र व ॲग्रीस्टॅक नोंदणीची माहिती संबंधित बँकेला सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक गीतेशचंद्र साबळे यांनी केले आहे..या योजनेअंतर्गत मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम योजनेअंतर्गत माफ करण्यात येणार आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम प्रथम भरल्यानंतरच त्यांना एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांच्या लाभासाठी पात्रता मिळणार आहे. तसेच महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ चा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्रित थकबाकीवर ५० हजार रुपयांपर्यंतचा लाभ दिला जाणार आहे..BRICS : ‘भारत-मेक्सिको भावंडांसारखे!’ मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं दोन्ही संस्कृतीमधील साम्य.सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीककर्ज घेऊन नियमानुसार वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. पीककर्जाची रक्कम ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान पाच हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे..जिल्हाधिकारी वर्षा मीना आणि जिल्हा उपनिबंधक गीतेशचंद्र साबळे यांनी पात्र शेतकऱ्यांना आवाहन केले असून, ज्यांची अद्याप ॲग्रीस्टॅक नोंदणी झालेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करून आवश्यक माहिती संबंधित बँक शाखा किंवा सेवा सहकारी संस्थेकडे जमा करावी, असे सांगितले आहे..Maharashtra Dahi Handi: गोविंदांसाठी खुशखबर! सरावादरम्यानही मिळणार १० लाखांचे संरक्षण, २ लाखांपर्यंत उपचार खर्च, विशेष विमा कवच लागू.दोन लाखापर्यंत कर्जमाफीयोजनेत शेतकऱ्यांनी सेवा सहकारी संस्था (जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक), राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण, खासगी बँकांकडून दि. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान उचल केलेल्या व दि. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकित असलेल्या आणि दि. ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न झालेल्या एक किंवा अनेक बँकांकडील सर्व थकित पीककर्ज, पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन थकबाकीचे मुद्दल व व्याजासह अधिकतम रक्कम रु.२ लाखापर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.